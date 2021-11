Criadores da criptomoeda inspirada em Squid Game roubam mais de 3 milhões de dólares

Existem hoje moedas virtuais que, apesar da sua volatilidade, podem já ser consideradas de confiança por parte dos investidores. No entanto, a "moda" das criptomoedas tem feito com que vários esquemas sejam criados à sua volta deixando os investidores lesados em milhares de dólares.

Da febre do Squid Game surgiu uma nova criptomoeda que valorizou mais de 2800 dólares, mas não passou de mais uma fraude.

Squid Game inspira golpe de criptomoedas

A criptomoeda chamada $ SQUID, que não foi oficialmente sancionada pela Netflix, foi lançada no final de outubro e aumentou até 310% em valor poucos dias. Supostamente, foi vendida como um forma de jogar um jogo online baseado na série sul-coreana que seria lançado em breve. A base do jogo seria a mesma da séria: pessoas com dívidas seriam forçadas a jogar um jogo mortal.

Depois de ter batido nos 2800 dólares, na manhã de segunda-feira, o valor da moeda caiu para os $0, o site desapareceu e a conta do Twitter "foi temporariamente restrita" devido a "uma atividade incomum". Ainda assim, o perfil pode ser visto.

O esquema é o mais comum neste universo, chamado de rug pull, um puxar de tapete onde a criptomoeda é trocada por dinheiro real e desaparecem. Segundo é avançado pelo Gizmodo, este esquema pode envolver cerca de 3,38 milhões de dólares.

Os mais atentos poderiam ter percebido que o site e a sua estrutura não seriam fidedignos. O site, por exemplo, tinha demasiados erros ortográficos e a moeda não podia ser vendida, apenas comprada.

Esquemas que se repetem

O valor, no meio de tanto esquema monetário existente até em sistemas financeiros regulados, parece não ser muito. No entanto, a rapidez com que ocorreu acaba por ser surpreendente. Em poucos dias são conquistados investidores que, de repente, veem o seu dinheiro desaparecer sem deixar rasto.

Um caso recente, semelhante, aconteceu com uma suposta empresa de entrega de comida onde os pagamentos podiam ser feitos através de criptomoedas. Relacionado com o universo das séries de televisão, um caso semelhante aconteceu também com a série Mandalorian.