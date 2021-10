Crypto Eats, o Uber Eats das criptomoedas que roubou mais de $500 mil em poucos minutos

Os serviços de entrega de comida já eram bastante populares, mas com a pandemia a sua importância aumentou. Assim, muitas empresas viram aqui uma nova oportunidade de negócio. Ora, juntando esta realidade às criptomoedas, no Reino Unido foi criado um negócio que prometia concorrência ao Uber Eats, mas com opções de pagamento em cripotomoedas: Crypto Eats.

Depois da promoção feita por vários "influenciadores" das redes sociais e de milhares de dólares em moedas virtuais, os criadores desapareceram.

Crypto Eats um negócio promissor

Pela internet é possível, com uma pesquisa rápida, encontrar algumas notícias em blogs datadas da semana passada que dão conta da possibilidade de lançamento antecipado de uma app de serviço de entrega de comida. Aparentemente, a Crypto Eats seria lançada no início de 2022 como uma opção de delivery que aceitava moedas virtuais como método de pagamento.

Pudemos constatar que algumas destas notícias estão disponíveis online, mas também encontrámos outras que surgem nas pesquisas, mas foram apagadas do site. Além das notícias, alguns influenciadores também fizeram publicidade ao negócio, para impulsionar as vendas. Havia mesmo fardas de trabalho para os entregadores da Crypto Eats.

Num comunicado à imprensa a Crypto Eats referia:

Como uma ideia tão simples de aceitar criptomoedas como forma de pagamento em delivery de comida poderia atrair tanto interesse da comunidade cripto?… O CryptoEats é o primeiro passo prático para permitir que as pessoas usem criptomoedas como forma de pagamento por produtos quotidianos no mundo real.

Tudo parecia credível e no passado domingo houve até um evento de apresentação do serviço e o lançamento de um novo Token EATS que poderia ser comprado por moedas Binance (BNB) através de exchanges descentralizadas.

Roubo de mais de 500 mil dólares em poucos minutos

Logo que o serviço foi lançado e começaram a ser feitas as primeiras compras de tokens EATS, os criadores desapareceram, ficando com mais de 500 mil dólares em BNB do seu lado.

Este é mais um esquema classificado como rug pull, onde as empresas falsas captam o dinheiro dos investidores e desaparecem.

Não sendo um caso inédito, a verdade é que a rapidez com que tudo aconteceu não deixa de surpreender. Primeiro uns rumores, depois um comunicado à imprensa, o lançamento do serviço, angariação dos primeiros clientes e "puff"... desaparecem. Tudo isto em poucos dias.

Os influenciadores pagos para promover o negócio já vieram a público distanciar-se do golpe feito aos clientes, sendo eles também vítimas deste esquema.