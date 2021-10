TRUTH Social – Donald Trump anuncia a sua rede social já para inícios de 2022

Donald Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos, sempre teve uma relação conflituosa com as regras das mais preponderantes redes sociais. Foi banido do Twitter e do Facebook, depois de vários "castigos" por publicações que continham factos que não correspondiam à verdade. No entanto, o ex-presidente parece seguir a velha máxima "se não os consegues vender, junta-te a eles".

De acordo com declarações do multimilionário americano, a rede social "Truth Social" deverá ser lançada no primeiro trimestre do próximo ano e vem com a missão de "resistir à tirania dos gigantes das tecnologias".

TRUTH Social - A verdade Social de Trump

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou planos para lançar uma nova rede social, chamada TRUTH Social. Segundo ele, a plataforma "enfrentará a tirania das grandes tecnologias", acusando-as de silenciar vozes opostas nos EUA. Conforme sabemos, as redes sociais desempenharam um papel fundamental na candidatura de Trump à Casa Branca e foi o seu meio de comunicação favorito como presidente.

Depois de muitos avisos e publicações com indicações que o conteúdo faltava à verdade, Trump verdadeiramente só ficou banido do Twitter e suspenso do Facebook depois de os seus apoiantes terem invadido o Capitólio dos Estados Unidos.

Foi amplamente debatido o poder das redes sociais na gestão da comunicação de Trump e estas estiveram sob pressão durante a sua presidência de Trump. Foi um governante que esteve sempre debaixo de fogo porque as suas publicações eram assinaladas e banidas por terem um cariz insultuoso, inflamatório, a incitar à violência e de propaganda de falsidades, as fake news.

No ano passado, o Twitter e o Facebook começaram a apagar algumas das suas publicações ou rotulá-las como enganosas, como uma em que ele disse que Covid era "menos letal" do que a gripe.

Agora, ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou o lançamento de uma rede social própria, denominada "TRUTH Social", depois de ter sido banido em janeiro do Twitter, Facebook e YouTube. Esta rede social surge depois da criação de um site From the Desk of Donald J. Trump, onde são feitas comunicações de forma unilateral e onde os americanos podem comprar alguns produtos do magnata.

A rede social deverá ser lançada no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com um comunicado de Trump.

Criei a TRUTH Social e o grupo Trump Media e Tecnologia [TMTG] para resistir à tirania dos gigantes das tecnologias

Disse Trump numa nota à imprensa.

A rede social, com lançamento beta previsto para mês que vem e implantação completa no primeiro trimestre de 2022, é a primeira das três etapas nos planos da empresa, seguida por um serviço de streaming de vídeo por assinatura chamado TMTG + que contará com entretenimento e notícias e podcasts.

