Europa: Aumento de 7% do número de novos casos com COVID-19

Para quem não tem acompanhado muito os números da pandemia, dá ideia que o número de infeções está a diminuir à escala mundial. No entanto, não é bem assim e a Europa é a única região do mundo com aumento de novos casos de COVID-19.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de novos casos com COVID-19 cresceu 7%.

2,7 milhões de novos casos de COVID-19 e mais de 46.000 mortes na semana passada na Europa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que houve um aumento de 7% nos novos casos de coronavírus, que leva à doença COVID-19, na Europa na semana passada, a única região do mundo onde os novos casos aumentaram.

De acordo com os dados revelados, foram registados, cerca de 2,7 milhões de novos casos de COVID-19 e mais de 46.000 mortes na semana passada na Europa. A maior queda nos casos de COVID-19 foi observada em África e no Pacífico Ocidental, onde as infeções caíram 18% e 16%, respetivamente. O número de mortes em África também diminuiu cerca de um quarto, apesar da escassez de vacinas no continente.

Pela terceira semana consecutiva, os casos de coronavírus aumentaram na Europa, com cerca de 1,3 milhão de novos casos. Mais da metade dos países da região relatou um aumento nos números. A Rússia bateu novos recordes diários de casos de COVID-19 e o número de infeções no Reino Unido subiu para níveis não vistos desde meados de julho.

Na Rússia, as autoridades têm lutado para vacinar a sua população e apenas cerca de 32% das pessoas foram imunizadas, apesar da disponibilidade da vacina Sputnik V. É de longe o país com maior número de mortos na Europa, com mais de 225.000 óbitos.

O novo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na China, na cidade de Wuhan