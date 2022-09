Maioria diz que os novos iPhone 14 da Apple “não são nada de novo”

Há apenas menos de duas semanas, no clássico mês do costume, a Apple lançou os seus novos produtos, nomeadamente o tão aguardado iPhone 14. O novo smartphone da maçã traz várias novidades interessantes, no entanto a maior parte das mesmas só é visível 'dentro da máquina'.

Desta forma, questionámos os nossos leitores sobre a sua opinião acerca dos novos iPhone 14, e os resultados mostram que a maioria considera que estes "não são nada de novo".

Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 14?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.582 respostas obtidas.

E de acordo com os resultados obtidos, a maioria dos participantes, com 55% dos votos, são da opinião que os novos iPhone 14 não são "nada de muito novo, muito do que já se estava à espera" (874 votos). Por sua vez, 31% dizem que não gostaram da novidade e adiantam que a marca tem desapontado e que se esperava bem mais da mesma (490 votos). Apenas 14% responderam que os novos smartphones são equipamentos fantásticos como sempre, e que a Apple continua a inovar e a surpreender (218 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários ao artigo onde a questão foi colocada, as opiniões dividem-se, mas destacam-se as várias as críticas dos leitores a estes novos smartphones da empresa de Cupertino. Há, no entanto, também várias opiniões positivas sobre o equipamento, nomeadamente aquelas que tentam mostrar que, apesar das semelhanças ao nível do design, as principais novidades estão dentro da máquina, permitindo que estes novos iPhone ofereçam ainda mais recursos e desempenho aos utilizadores.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora qual é a sua opinião sobre os novos iPhone 14 da Apple.

