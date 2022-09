A Apple lançou oficialmente nesta quarta-feira os seus novos produtos e, entre eles, o tão aguardado iPhone 14 nas suas mais diversas variantes. Este é de facto um smartphone poderoso e que traz consigo muitas novidades, sendo equipado com a tecnologia mais avançada da indústria tecnológica.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga qual é a sua opinião sobre os novos iPhone 14 da Apple. Participe!

Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 14?

Finalmente a Apple lançou os seus novos iPhone 14 na passada quarta-feira (8). Tal como esperado, a marca de Cupertino lançou o modelo original e Plus e as já habituais variantes, como o modelo Pro e Pro Max.

De uma maneira geral, as novidades são promissoras, especialmente nos modelos mais avançados onde a Apple já integrou o seu mais recente SoC A16 Bionic, construído através do processo de fabrico de 5 nm da taiwanesa TSMC. Também estes modelos viram o notch desaparecer para dar lugar ao que agora se designa de Dynamic Island, ou seja, uma nova área de notificações que mostra informação adaptável.

Estima-se que o iPhone 14 seja o mais poderoso do mercado, nomeadamente nesta gama. O modelo original e o Pro contam com um ecrã de 6,1 polegadas e o Plus e o Pro Max têm 6,7 polegadas. O modelo original e o Plus contam com o SoC A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Ao nível das câmaras a Apple também trouxe algumas novidades, sendo este um campo onde a empresa sempre se esforçou para oferecer a melhor qualidade para smartphones. Para isso também conta com vários recursos de peso, nomeadamente o Photonic Engine.

Os preços serão um pouco elevados, tal como já se esperava, e pode conferir os valores da venda em Portugal na lista seguinte. Mas, ainda assim, as mais recentes informações indicam que a pré-encomenda explodiu no dia da apresentação do novo iPhone 14.

iPhone 14 Pro

128GB: 1349 €

256 GB: 1479 €

512 GB: 1739 €

1 TB: 1999€

iPhone 14 Pro Max

128GB: 1499 €

256 GB: 1629 €

512 GB: 1889 €

1TB: 2149 €

iPhone 14

128GB: 1039 €

256 GB: 1169 €

512 GB: 1439 €

iPhone 14 Plus

128GB: 1189 €

256 GB: 1319 €

512 GB: 1579 €

Desta forma, na nossa questão desta semana, queremos que nos dê a sua opinião acerca dos novos iPhones 14. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 14? Equipamentos fantásticos como sempre, a Apple continua a inovar e a surpreender.

Nada de muito novo, muito do que já se estava à espera.

Não gostei, a marca tem desapontado e esperava-se bem mais. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com