Phantom Hellcat, um hack’n slash multifacetado

Foi no decorrer da Gamescom que decorreu no final de agosto em Colónia, que Phantom Hellcat foi revelado às massas.

Trata-se de um hack'n slash frenético e ávido de ação que tem na mudança de perspectiva no decorrer da ação, a sua maior curiosidade.

A All in! Games (responsável pela distribuição de jogos como Ghostrunner ou Chernobylite, entre outros) anunciou no decorrer da Gamescom, Phantom Hellcat, um projeto dos Ironbird Creations (estúdio pertencente à All in! Games).

Segundo os seus responsáveis pelo jogo, Phantom Hellcat é um hack'n slash extremamente ávido de ação. Aliás, isso pode ser facilmente constatado pelas imagens reveladas no trailer de apresentação do jogo.

No entanto, o seu principal ponto de curiosidade consiste no facto de apresentar uma jogabilidade cuja perspectiva se vai alternando no decorrer do jogo. Com efeito, Phantom Hellcat é um jogo camaleônico, uma vez que se distingue por mudanças sucessivas de perspectiva, seja em 2D ou em 3D.

O jogador controla Jolene, uma jovem rapariga rebelde que comete um erro involuntário que pode ter um custo bastante caro. Inadvertidamente, ela quebra um selo especial num teatro, que protege a nossa realidade de outras dimensões extremamente perigosas. Com a quebra do selo, a nossa proteção contra o negrume que habita do outro lado, enfraquece e a mãe de Jolene é raptada pelas forças do Mal.

Além disso, começam a surgir eventos bizarros e estranhas aparições relacionadas com a abertura dessa porta para outras dimensões. Cabe a Jolene corrigir o mal que fez.

A ação de Phantom Hellcat é, tal como se pode ver pelo trailer, frenética. Muita ação, muitos combates e combos explosivas esperam os jogadores enquanto lutam contra os inimigos e destruindo um pouco de tudo pelo caminho. Aliás, os próprios objetos circundantes terão um impacto na jogabilidade que assenta em saltos, desvios, defesas, ataques e corridas desenfreadas.

Graças ao uso de umas estranhas máscaras, Jolene consegue obter alguns poderes e habilidades poderosas que lhe permitem combater as forças do Mal e aprender novas combos e ataques ainda mais poderosos.

Contudo, o principal ponto de curiosidade de Phantom Hellcat, é o facto de, no decorrer da ação a perspectiva de controlo de Jolene que o jogador tem, vai-se alterando entre o 2D e 3D. Poderá vir a revelar-se uma dinâmica bem interessante, se bem implementada.

Uma nota ainda para o facto do jogo apresentar algumas temáticas relacionadas com Teatro para dar contexto aos locais por onde a ação passa. Mas mais... alguns adereços podem mesmo vir a funcionar como armas e elementos úteis para os combates.

“A Ironbird Creations desde sempre se apresentou comprometida num esforço na criação de novos IPs de ação de grande qualidade," afirmou Norman Lenda, Creative Director da Ironbird Creations. “A equipa sempre teve um grande sentimento de nostalgia em relação à década de 2010, altura em que surgiram grandes jogos de ação e essa foi uma orientação da equipa. Revisitar essa época dourada dos jogos de ação e criar títulos que lhe prestassem homenagem. Ultimamente os jogos de ação têm-se caracterizado por serem ‘souls-like’ e ‘rogue-like’ e segundo a nossa opinião, falta algum ADN dos clássicos de sempre. Phantom Hellcat vai trazer de volta os hack-n-slash às suas origens!”

Phantom Hellcat encontra-se em desenvolvimento para PlayStation, Xbox e PC, ainda sem data concreta de lançamento.