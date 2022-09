Dica: Precisa do ecrã do seu Android sempre ligado? Veja como

As opções de programador integradas no Android poderão ser úteis não só a quem desenvolve apps ou a quem testa recursos, como também ao utilizador comum. São inúmeros os recursos disponíveis e há uma opção que permite deixar o ecrã do smartphone sempre ligado.

Veja como fazer.

Manter o ecrã sempre ligado durante alguma ação pode ser muito útil principalmente para quem desenvolve aplicações, por exemplo, já que pode necessitar de observar o comportamento da app com os vários ajustes, daí a opção que vamos ajudar a ativar estar integrada nas Opções de Programador, que normalmente até estão desativadas.

A verdade é que os smartphones, podendo variar de modelo para modelo, permitem ajustar o tempo de suspensão do ecrã nas definições. Normalmente, pesquisando por "ecrã" ou "suspender" nas Definições, essa opção surge e pode ser alterada. Há modelos que vão dos 15 segundos aos 30 minutos, mas muitos não passam dos 10 minutos.

Para muitos casos, nem que seja para acompanhar uma conversa no WhatsApp ou uma discussão no Twitter, este tempo pode não ser suficiente, obrigando o utilizador a ter que ligar o ecrã com frequência ou a interagir com o smartphone.

Como manter o ecrã do Android sempre ligado?

A opção disponível pode ser encontrada, tal como indicado, nas Opções de Programador. À partida, esta opção estará desativada. Para ativar, de uma forma geral, o utilizador deverá aceder às Definições, seguido da opção Sobre o dispositivo. Em Número da versão, deverá então tocar 7 vezes para ativar as opções de programador.

Feito este procedimento simples, em Sistema e atualizações terá então as Opções de Programador. Será nesse menu que irá encontrar uma lista infindável de opções a explorar, incluindo a Manter ativo.

Com a opção ligada, o utilizador passará a poder ter o ecrã sempre ligado do seu Android, independentemente do tempo definido na opção de Suspender. No entanto, para que tal funcione é necessário que o carregador esteja ligado.