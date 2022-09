“Pré-encomenda do iPhone” explodiu no dia da apresentação dos novos modelos

A Apple ontem apresentou o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro. Além disso, ajustou a restante oferta da sua gama de smartphones. As novidades parecem ter sido bastantes promissoras porque a procura por "pré-encomenda" do iPhone chegou a 1,210% face ao volume médio diário.

Apesar do ajuste dos preços, e do aumento do valor dos novos modelos, os utilizadores parecem querer ter nas mãos a mais recente tecnologia da Apple.

No site dos EUA, os utilizadores podem começar a deixar os seus dados e preferências para, quando abrir amanhã as pré-encomendas, os utilizadores estarem já com metade do processo concluído. Podem já escolher o modelo, cor, tipo de operador e a forma de pagamento. No país, o novo iPhone deixou de ter cartão físico SIM assim como o slot no equipamento. A partir de agora será tudo via eSIM.

Feitas as escolhas e atribuído o meio de pagamento, os utilizadores irão começar a receber os seus equipamentos já no próximo dia 16. No mundo em geral, a pré-encomenda começa dia 9 de setembro, amanhã, portanto.

Os preços praticados em Portugal

Não há dúvidas que tudo está a aumentar de preços e o iPhone de 2022 é disso um exemplo. Apesar de haver "paridade" entre o dólar e o euro, os preços nos Estados Unidos não são os mesmos que cá em Portugal.

Em Portugal, o iPhone SE começa nos 559 €. O iPhone 12 começa nos 829 €. Já o iPhone 13 mini começa nos 829 €. Passando para os novos equipamentos, o iPhone 14 custa 1.039 € e o iPhone Pro 1.349 €.

Segundo a análise dos dados de pesquisa do Google revela que as procuras online por “Pré-encomenda do iPhone” explodiram 1.210% no mesmo dia em que foram apresentados o novo iPhone 14 e iPhone 14 Pro, bem como outros novos produtos da gigante americana, incluindo novos Apple Watch Ultra e os AirPods.

Esta análise demonstra que o interesse online em pré-encomendas do novo iPhone disparou para pouco mais de doze vezes o volume médio num dia.

Mas o que traz o novo iPhone de inovador?

A Apple dividiu, tal como no passado, o novo iPhone em duas propostas. A primeira contempla o iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus. Estes apresentam-se com dimensões diferentes, de 6,1 e 6,7 polegadas. Os modelos partilham a maioria das suas caraterísticas, entre elas os novos ecrãs OLED, com ainda mais cores e com melhor brilho.

Além disso, recebem comunicação SOS por satélite e deteção de acidentes de carro. O SoC é o A15, o mesmo que equipa do iPhone 15, mas a Apple refere que o mercado concorrencial ainda não conseguiu igualar o chip lançado em 2019, o A13 que equipa o iPhone 11. Portanto, este A15 ainda está longe de ter todo o seu potencial esgotado.



iPhone 14

As estrelas da companhia são sem dúvida os modelos Pro. Estes trazem o mais recente do mundo da tecnologia que a Apple faz questão de destacar entre o segmento em geral.

Aliás, a própria empresa refere que o novo CPU é tão poderoso que é 40% mais rápido que o melhor CPU da concorrência.

Este novo iPhone destaca-se não só pela melhoria nas câmaras, com incidência nas imagens captadas com pouca luz, como também se destaca nas funcionalidades ligadas à segurança, partilhando também a tecnologia de comunicação SOS através de satélite e deteção de acidente automóvel.

Um aspeto muito interessante foi o facto de a Apple ter um novo espaço para a câmara frontal e módulo dos sensores Face ID e aproximação e dele terem feito o que chamaram Dynamic Island. Desta forma colocam no topo do telefone as notificações e alguns widgets, dando um toque subtil de disfarce a uma área já por si reservada sem utilidade de ecrã.

Por fim é importante frisar que estes novos equipamentos estão disponíveis com armazenamento que vai dos 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Só a título de curiosidade, o modelo de 1TB custa a módica quantia de 2.149 euros.

iPhone 14 Pro