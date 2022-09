Novidades Xbox diretamente do Tokyo Game Show 2022

A Xbox esteve em particular destaque no evento Tokyo Game Show 2022, que se encontra a decorrer precisamente na capital nipónica.

Durante o seu espaço de antena, no passado dia 15, foram reveladas bastantes novidades para o reino Xbox. E as expetativas são bem altas...

Na sua apresentação no Tokyo Game Show 2022, a Xbox partilhou algumas novidades bem quentinhas e que aumentam as expetativas em relação aos próximos meses Xbox.

Entre as novidades, foram apresentados mais 22 jogos dos Xbox Game Studios, Bethesda e parceiros, incluindo 13 títulos de estúdios japoneses, e dois jogos desenvolvidos na China.

Assassin’s Creed Odyssey no Xbox Game Pass

Em celebração ao aniversário de 15 anos da série, Assassin's Creed Odyssey acabou de ingressar no catálogo do Xbox Game Pass e disponível para todos os que tenham uma subscrição válida do serviço, para Xbox e Windows PC.

Uma história épica sobre a ascensão de um mercenário espartano até se tornar num herói Grego e descobre o seu Passado assim como o da Grécia Antiga.

Deathloop e o Xbox Game Pass

Eis uma novidade bastante empolgante para jogadores de Xbox: Deathloop encontra-se a caminho.

Após um ano em que teve exclusividade para as consolas da Sony PlayStation, Deathloop está a chegar às Xbox. É já no próximo dia em 20 de Setembro. Além disso, o jogo também entra no catálogo do Game Pass tanto em consola como em Windows PC.

10º Aniversário de Forza Horizon

Forza Horizon encontra-se de parabéns pois faz anos. E são uns anos bem redondos: 10 anos.

Para celebrar este momento a Playground Games revelou um novo trailer do jogo, mostrando o Festival Horizon ao longo dos anos, pelos locais por onde já passou, como Colorado, França, Itália, Austrália, Reino Unido e México. Os estúdios Playground Games prometeram ainda que ao longo do próximo mês de Outubro irão levar a cabo mais iniciativas acerca do 10º aniversário de Forza Horizon.

Danganronpa V3: Killing Harmony no Xbox Game Pass

Uma das séries mais populares da Spike Chunsoft, Danganronpa V3 também já se encontra disponível no Xbox Game Pass para Xbox One e Windows PC.

Um jogo de mistério e dedução no qual o jogador terá de juntar as peças e rapidamente para descobrir quem se encontra por detrás de um assassino.

Guilty Gear: Strive a caminho do Xbox Game Pass

A entrada mais recente na série de ação Guilty Gear, Guilty Gear: Strive está a caminho do Xbox Game Pass, para Xbox Series X, Xbox One e Windows PC! Com gráficos rejuvenescidos, uma história forte, multiplayer online entre outras novidades, Guilty Gear: Strive proporciona horas de luta e combates entusiasmantes para os fãs da série.

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered

A Xbox e a Bandai Namco confirmaram que Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered já está disponivel para Xbox One, Xbox Series X e Windows PC.

Adicionalmente, foi revelado ainda que Nino Kuni II Revenant Kingdom, será lançado para as consolas Xbox em 2023, ainda sem data concreta.

Persona 5 Royal

Três obras-primas da série Persona da Atlus (Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable) foram anunciados como estando a caminho Xbox e Windows PC. Adicionalmente, foi ainda anunciado que Persona 5 RoyaI será lançado a 21 de Outubro.

Palworld

Também o jogo Palworld, dos estúdios Pocket Pair (os criadores de Craftopia) se encontram a caminho da Xbox.

Palworld é um jogo de sobrevivência novo com forte vertente multiplayer onde os jogadores poderão fazer amizade e colecionar umas criaturas misteriosas chamadas Pal. O jogo decorre num Mundo aberto à exploração e além de colecionar amigos Pal, o jogador terá de sobreviver num ambiente que nem sempre é amigo. Para tal com a ajuda dos seus amigos Pal, poderá construir uma base a seu gosto mas atenção... existem inimigos sempre à espreita e por vezes é necessário que os Pal entrem em combate.

Fuga: Melodies of Steel no Xbox Game Pass

Uma revelação feita indicou que o jogo Fuga: Melodies of Steel já se encontra disponível no Xbox Game Pass.

Trata-se de um RPG onde a salvação do mundo encontra-se nas mãos de crianças que, cada uma com as suas próprias características e habilidades únicas, em diferentes torres de defesa um veiculo blindado, para lutar contra os inimigos.

Exoprimal a caminho da Xbox

Outra novidade foi a de que o jogo de ação, Exoprimal, se encontra a caminho da Xbox Series X e Xbox One no próximo ano.

Trata-se de um jogo que, tal como vimos aqui, será um titulo multiplayer cooperativo onde a comunicação e interajuda entre os jogadores será a chave para o sucesso.

Pelo que se sabe, em Exoprimal o principal perigo provém de uma invasão de dinossauros que invadiram a Terra e que ameaçam a levar a humanidade rumo à sua extinção. Graças a um sistema de Inteligência Artificial da Aibius Corporation, os humanos têm agora a capacidade de prever os comportamentos e surgimentos dos dinossauros, permitindo posicionar os seus Exofighters com tempo.

Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty esteve em destaque no Tokyo Game Show onde Fumijiko Yasuda (Diretor da Franchise Nioh) e Masaaki Yamagiwa (Produtor de Bloodborne) discutiram vários aspetos do jogo.

O jogo que é um RPG de Ação e que será lançado em 2023 para Xbox Series X, Xbox One, e Windows PC com direito a Game Pass no dia de lançamento.

BlazBlue no Xbox Game Pass

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition, completo e com todos os DLCs incluídos está também a chegar ao Xbox Game Pass, Xbox Series X para Xbox One, e Windows PC!

BlazBlue: Cross Tag Battle permite ao jogador criar a sua Tag Team de sonho com personagens dos 8 jogos diferentes! Os jogadores poderão, dessa forma, lutar com os seus personagens dos jogos da série BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY, Persona 4 Arena Ultimax, Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! XTEND, Senran Kagura: Estival Versus, e Akatsuki Blitzkampf.