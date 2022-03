Exoprimal, novo jogo da Capcom anunciado

A Capcom revelou recentemente no mais recente State of Play, o seu próximo jogo Exoprimal. Trata-se de um jogo completamente novo e que, poderá bem vir a ser uma interessante surpresa cooperativa.

Venham ver mais.

Foi no mais recente State of Play da Sony Playstation que a Capcom revelou o desenvolvimento de um novo jogo, de nome Exoprimal, que parece ter todo o potencial para se tornar num bom jogo.

Apesar de muitas das ideias já conhecidas do jogo, não serem completamente novas, Exoprimal parece ter algo. Algo que poderá fazer deste titulo da Capcom um jogo muito bem sucedido.

Ainda sem grandes pormenores sobre o jogo, sabe-se que Exoprimal será um titulo multiplayer cooperativo onde a comunicação e interajuda entre os jogadores será a chave para o sucesso.

Pelo que se sabe, em Exoprimal o principal perigo provém de uma invasão de dinossauros que invadiram a Terra e que ameaçam a levar a humanidade rumo à sua extinção.

A ação decorre no futurista ano de 2040, quando se iniciou a estranha invasão de dinossauros quando estes animais do passado começaram a surgir no planeta, através de misteriosos vórtices.

Deixando um rasto de destruição por onde passam, está na altura de contra-atacarmos e tentarmos eliminar estas criaturas que se encontram a dizimar as nossas cidades e população.

A esperança no combate a esta ameaça reside na corporação tecnológica Aibius Corporation cujas invenções revolucionárias poderão ajudar a inverter a situação. Graças a um sistema de Inteligência Artificial da Aibius Corporation, os humanos têm agora a capacidade de prever os comportamentos e surgimentos dos dinossauros, permitindo posicionar os seus Exofighters com tempo.

Estes novos soldados, Exofighters, serão a nossa ultima hipótese de sobrevivência e terão ao seu dispor poderosas armaduras que serão a principal fonte de esperança para evitar a extinção: os Exosuits.

Exoprimal baseia-se em trabalho de equipa cooperativo, onde até 5 jogadores equipados com os seus Exosuits ultramodernos enfrentam vagas incessantes de dinossauros.

Exoprimal será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC (Steam) em 2023.