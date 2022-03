Oclean celebra o Dia Mundial da Saúde Oral com promoções

No dia 20 de março assinala-se o Dia Mundial da Saúde Oral. Esta é uma iniciativa da World Dental Federation e que pretende consciencializar a população para doenças orais que se encontram entre as doenças crónicas mais comuns a nível mundial. Noventa por cento da população mundial está em risco de algum tipo de distúrbio a nível oral, desde lesões de cárie a doenças peridontais a cancro oral.

É neste contexto que a Oclean surge com campanhas promocionais para que não tenha que esconder o seu sorriso.

Dia Mundial da Saúde Oral

A 20 de março comemora-se o Dia Mundial da Saúde Oral, uma iniciativa da World Dental Federation. As doenças orais encontram-se entre as doenças crónicas mais comuns a nível mundial. Noventa por cento da população mundial está em risco de algum tipo de distúrbio a nível oral, desde lesões de cárie a doenças peridontais a cancro oral.

A nível da população infantil e juvenil, as doenças orais constituem um dos principais problemas de saúde. Para as famílias, é relevante o impacto socioeconómico devido ao custo do tratamento. A cárie dentária (destruição progressiva da estrutura dentária) e a doença periodontal (destruição dos tecidos que ligam o dente ao osso) são as doenças bacterianas mais frequentes na cavidade oral.

Uma boca saudável é fundamental para a saúde em geral. Lábios cuidados, dentição completa, gengiva, ossos sãos e uma oclusão equilibrada permitem uma boa estática e boas funções de fonação, mastigação e mímica facial.

Alguns hábitos nocivos

A colonização das bactérias pode ocorrer numa fase muito precoce da vida por isso a higienização oral deve ter início antes da erupção dos primeiros dentes passando para duas vezes por dia (pelo menos) após a erupção dos primeiros dentes.

Outros hábitos nocivos para os dentes das crianças consiste em roer as unhas, sucção do polegar e/ou outros dedos, sucção da mucosa jugal (bochechas), interposição/sucção da língua e/ou lábios, uso de chucha, respiração bucal e ranger os dentes (o bruxismo provoca desgaste nas faces dos dentes).

A comemoração desta efeméride é uma oportunidade para sensibilizar, motivar e estimular a manutenção da saúde oral durante a vida com os hábitos corretos de higiene oral, alimentação e vigilância adequada.

A aposta na higiene oral

Neste contexto, a Oclean lançou uma campanha de promoções nos seus produtos, tornando mais acessíveis as escovas de dentes elétricas e outros acessórios associados, como os irrigadores orais.

Além disso, está a aproveitar o momento para lançar um novo produto, a escova de dentes elétrica e inteligente Oclean X10. Trata-se de um produto criado a pensar nas necessidades dos jovens com funcionalidades techgeeks.

Tem um ecrã grande com informação transmitida em forma de emoji, tem 5 modos de escovagem distintos, diferentes níveis de intensidade e autonomia para 2 meses de utilização, sendo que a bateria carrega em 3,5 horas.