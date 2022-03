Ucrânia: Atenção às doações que são para esquemas fraudulentos

Como em tudo na vida, há quem se queira aproveitar da fragilidade das pessoas ou do momento que se vive. Ainda recentemente, com a pandemia, circularam vários esquemas com o objetivo de roubar dinheiro das pessoas e tal está também a acontecer com a guerra.

De acordo com informações recentes, as doações para ajudar a Ucrânia estão a mover-se para a Dark Web, mas há registo de esquemas fraudulentos.

A Dark Web é uma parte da Internet que não é visível para os motores de busca e requer o uso de um browser anónimo. Nesta rede, uma pessoa pode comprar números de cartões de crédito, drogas, armas e softwares maliciosos. Alguns dos anúncios são legítimos, enquanto outros são claramente questionáveis. A CheckPoint partilhou recentemente exemplos de anúncios que solicitam doações sob a forma de moeda criptográfica para ajudar refugiados.

A CheckPoint encontrou o anúncio abaixo em que são pedidas doações para uma alegada ucraniana chamada Marina. Uma pequena descrição afirma que a ‘Marina’ e os seus filhos estão a tentar fugir da Ucrânia devido à “situação muito má”, precisando de dinheiro, doado em criptomoeda, para o fazerem.

O apelo diz ainda: “Todas os valores contam”. Embora os QR codes apresentados conduzam a endereços de cripto wallets, uma pesquisa rápida mostra que a imagem principal foi retirada de um artigo da agência noticiosa internacional alemã, DW (Deutsche Welle). Nenhuma outra informação foi partilhada, levantando questões sobre a autenticidade e legitimidade geral da página.

Ucrânia: Anúncio legítimo na Darknet

Alguns dos sites referenciados na Darknet apontam, na verdade, para endereços fiáveis. Um dos que se destaca é o https://www.defendukraine.org/donate, um website que apela às pessoas para “ajudar o exército ucraniano e os seus feridos, bem como as famílias e crianças afetadas pelo conflito”. Refere ainda a conta de Twitter da plataforma “Defend Ukraine”. O domínio foi registado no dia 16 de fevereiro, uma semana antes do início do conflito na Ucrânia. O site em si é simples e contêm a lista de diferentes organizações e ONGs na Ucrânia, bem como criptomoeda – Bitcoin, Ethereum, e USDT.

O endereço de Bitcoin é https://www.blockchain.com/btc/address/357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P. O site recebeu até agora (desde 24 de fevereiro de 2022, às 12h58, hora da primeira transação) 261.16141073 BTC no valor de 9,880,525.93 dólares.

A invasão russa da Ucrânia já provocou pelo menos 816 mortos e 1.333 feridos entre a população civil, incluindo mais de 130 crianças, indicou hoje a ONU.

A Alto Comissariado da ONU acredita que os dados sobre as vítimas civis estão, contudo, muito aquém dos números reais, sobretudo em território controlado pelo Governo e especialmente nos últimos dias, porque os ataques intensos não permitem recolher e confirmar a informação.

A guerra na Ucrânia também já provocou um número por determinar de baixas militares e levou mais de 3,2 milhões de pessoas a fugir do país, segundo dados da ONU, a maioria para os países vizinhos.

A invasão foi condenada pela generalidade da comunidade internacional e muitos países e organizações impuseram sanções à Rússia que atingem praticamente todos os setores.