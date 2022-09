CPU Ryzen 9 7900X consegue ser mais poderoso que o Core i9-12900K em testes

À medida que o mundo tecnológico avança e vão surgindo novos equipamentos, torna-se fundamental que estes consigam oferecer o melhor desempenho possível para conseguir marcar território e bater a concorrência.

Assim sendo, os dados mais recentes obtidos a partir de testes de benchmark mostram que o processador Ryzen 9 7900X da AMD bateu o topo de gama Core i9-12900K da Intel.

O poderoso processador Ryzen 9 7900X da AMD

No final do passado mês de agosto, a AMD apresentou oficialmente a sua nova linha de processadores Ryzen 7000, composta por potentes modelos que já estão a fazer tremer a concorrência.

Segundo as últimas informações relevadas, o poderoso processador AMD Ryzen 9 7900X conseguiu obter uma pontuação de 2.234 pontos no desempenho nos testes de núcleo único no software de benchmark Geekbench. E este é um valor superior aos 2.217 pontos conseguidos pelo modelo topo de gama da empresa de Lisa Su, o Ryzen 9 7950X, mas abaixo dos 2.314 pontos obtidos pelo novo processador Intel Core i9-13900K.

Mas quando o assunto é o desempento em múltiplo núcleo verifica-se que o Ryzen 9 7900X consegue 20.225 pontos, um resultado que supera de longe o CPU Intel Core i9-12900K que conseguiu 17.272 pontos e também o Core i9-12900KS, este último com 19.049 pontos. O resultado consegue mesmo ser superior ao Core i7-13700K (19.811 pontos), mas muito atrás do poderoso Core i9-13900K, com 26.464 pontos.

Relembramos que o modelo em testes, AMD Ryzen 9 7900X, baseado na arquitetura Zen 4, conta com 12 núcleos e 24 threads com uma frequência base de 4,70 GHz e turbo de 5,60 GHz, oferecendo 76 MB de cache e um TDP de 170W.

Juntamente com este CPU, a AMD lançou o topo de gama Ryzen 9 7950X, com um total de 16 núcleos e 32 threads, oferecendo uma frequência base de 4,50 GHz e turbo de espantosos 5,7 GHz. Ao nível da memória, o flagship terá 80 MB cache e um TDP de 170W. A fabricante norte-americana anunicou ainda mais três procesadores, nomeadamente o Ryzen 9 7900X, o Ryzen 7 7700X e o Ryzen 5 7600X.