Não é uma situação normal, mas há uma nova falha de segurança que parece estar a afetar todos os browsers do mercado. As grandes empresas que mantêm estas propostas já têm a solução, sendo por isso urgente a atualização. Descubra como esta falha pode afetar o seu computador.

Esta é uma falha grave e pode trazer problemas para os utilizadores que não atualizarem os seus browsers em breve. As soluções estão já disponíveis, tendo sido criadas pelas empresas que dão suporte a estas propostas que permitem navegar na Internet.

Do que é revelado, a falha descoberta está presente no codec WebP, que os browsers usam para tratar este tipo de imagens. Para ser explorada, os atacantes precisam criar um buffer overflow e assim conseguem depois acesso ao browser e a outras áreas.

A falha é ainda mais grave porque segundo está a ser avançado, está já a ser explorada ativamente por atacantes. A sua capacidade permite que qualquer um possa controlar um PC remoto e assim correr código aleatório deste destes equipamentos, podendo depois abrir a porta a outros problemas.

Versões dos principais browsers que já têm esta falha resolvida:

Google: Chrome versão 116.0.5846.187 (Mac / Linux); Chrome version 116.0.5845.187/.188 (Windows)

Chrome versão 116.0.5846.187 (Mac / Linux); Chrome version 116.0.5845.187/.188 (Windows) Mozilla: Firefox 117.0.1; Firefox ESR 102.15.1; Firefox ESR 115.2.1; Thunderbird 102.15.1; Thunderbird 115.2.2

Firefox 117.0.1; Firefox ESR 102.15.1; Firefox ESR 115.2.1; Thunderbird 102.15.1; Thunderbird 115.2.2 Microsoft: Edge versão 116.0.1938.81

Edge versão 116.0.1938.81 Brave: Brave Browser versão 1.57.64

Ainda mais perigoso é que a falha não se limita aos browsers e está presente em outras apps. Todas as baseadas no Electron, como o conhecido Signal e o Honeyview estão vulneráveis. A somar a isso, também outras apps como o Affinity, Gimp, LibreOffice, Telegram, muitas do Android e apps multiplataforma desenvolvidos com o Flutter também são afetadas.

A Apple também terá resolvido este problema com o seu patch de segurança lançado recentemente. Quanto aos restantes, a solução é mesmo atualizar os browsers e as apps que têm instaladas com a máxima urgência. A falha existe, é crítica e se for explorada os resultados são críticos.