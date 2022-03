Os smartphones há muito que são bem mais do que simples telefones. Têm funcionalidades extra e consegue dar aos utilizadores muito mais do que seria até esperado. Por vezes recorrem a apps e noutras vezes usam simplesmente o que sistema operativo oferece.

Estes caso é o que acontece com a identificação de música, que o Android oferece. Permite identificar qualquer uma, sem que se tenha de instalar qualquer app ou serviço. Tudo está no Android e é simples de usar. Vejam como.

O Android e todo o seu ecossistema associado à Google, têm muito para dar aos utilizadores. De forma quase transparente, é possível ter acesso a um lote de funcionalidades importantes e até muito interessantes para qualquer momento.

Ok Google, que música está a tocar?

O que mostramos hoje revela como podem usar a pesquisa para saber que música está a tocar. Basta apontar o smartphone e este vai reconhecer a música e apresentar muita informação importante. Comecem então por chamar o assistente da Google para começar esta pesquisa.

Bastará então dizer "que música é esta" para que o processo continue. Claro que podem alterar ligeiramente a frase e ajustá-la, desde que este assistente entenda o que está a ser pedido pelo utilizador.

Ao estar a ouvir o que o utilizador está a dizer, o assistente da Google vai reconhecer que é uma música e recolher informação importante. Claro que pode cantar, ouvir de uma coluna ou simplesmente assobiar.

Quando a música for reconhecida pelo Android, este apresentará informação sobre a música para o utilizador. Rapidamente podem elevar ainda mais estes dados com uma pesquisa direta, com o acesso ao Spotify, ou outro serviço de streaming que usem.

Há mais formas de detetar no Android

Outra forma de fazer esta pesquisa de música é com a app Google, presente desde o início no Android. Esta tem no seu topo a pesquisa que querem e precisam para o Android. Carreguem então no microfone e avancem.

De imediato este irá perceber que estamos com uma música a tocar e que poderá ser ouvida. Assim, devem carregar na opção Pesquisar uma música, que está na zona inferior deste ecrã.

Também aqui ele vai ouvir e tentar perceber o que está a ouvir. Podem colocar a tocar uma música, cantar ou simplesmente trautear uma simples música para o Android perceber o que está para ser identificado.

No final, e caso a música exista, será apresentada informação sobre esta. Se o YouTube tiver um vídeo ele é mostrado, bem como a letra da própria música.

É desta forma simples e sem ter de instalar qualquer app que podem detetar qualquer música. O Android tem esta capacidade e dá-a aos utilizadores rapidamente.