PlayStation vai deixar de existir daqui a 10 anos, segundo analista

O mundo dos videojogos conta com várias marcas de peso no que respeita às consolas. No entanto, neste âmbito, destacam-se a PlayStation da japonesa Sony e a Xbox da norte-americana Microsoft.

No entanto, recentemente o analista Michael Pachter disse que a PlayStation é uma marca condenada e que já não deverá existir daqui a 10 anos.

PlayStation pode deixar de existir daqui a 10 anos

Michael Pachter é um controverso analista da indústria dos videojogos na empresa Wedbush Securities. E recentemente, o especialista fez mais uma afirmação polémica ao indicar que a PlayStation deixará de existir daqui a 10 anos. Segundo Pachter, para além da Sony já estar "alguns anos atrasada", a rival Xbox já terá ganho uma "liderança intransponível".

O analista acredita que a situação vai tornar-se bem mais complicadas para os lados da consola da Sony ao longo dos próximos 10 anos. Numa conversa realizada no RDX Podcast, Pachter referiu que, no geral, a marca japonesa está "condenada". No entanto reconhece que a "disputa de território" entre a Microsoft e a Sony tem andado bem agitada nos últimos tempos.

No ano de 2021, a Microsoft comprou a Bethesda enquanto a Sony adquiriu a Blueprint e a Housemarque. Mas a grande novidade aconteceu já neste ano de 2022, quando a empresa de Redmond anunciou a compra da gigante Activision Blizzard. Esta compra criou alguma polémica, uma vez que o receio da Sony era que, agora nas mãos da Microsoft, a Activision deixasse de desenvolver os seus melhores e mais populares jogos para a PlayStation, tal como Call of Duty, cingindo-se assim apenas à Xbox. Por sua vez, a Sony respondeu com a compra da Bungie.

Mas na visão de Michael Pachter, assim que a aquisição da Activision esteja finalizada, e o conteúdo da criadora for adicionado ao Xbox Game Pass, a maioria dos jogadores da PlayStation irá migrar para as consolas Xbox, o que pode resultar na perda de cerca de 10 milhões de clientes por parte da Sony.

Concorda com as previsões do analista?