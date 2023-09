A Volkswagen tem estado a apostar na eletrificação como um dos seus pilares-base. Para isso aposta na plataforma MEB, que já nos trouxe novos modelos da família ID, com particular destaque para um deles. Falamos da ID. Buzz, que traz a renovação de um dos maiores clássicos da marca, a tão conhecida carrinha "pão de forma".

Poucos são os que não conhecem um dos maiores clássico da Volkswagen. A par com o carocha, a pão de forma foi uma das propostas da marca alemã que mais anos esteve no mercado e que acabou por vingar como um clássico. Assim, é natural o interesse de todos na ID. Buzz, a versão elétrica modernizada deste clássico.

Depois de ter surgido em 2017 como um simples protótipo, a Volkswagen acabou por materializar a ID. Buzz como algo real que circula já nas nossas estradas. É sem qualquer dúvida uma carrinha que chama à atenção e em qualquer lugar vai trazer a curiosidade e os comentários de que está próxima do que se esperava da transformação deste clássico.

Design

Tal como a carrinha que lhe deu origem, a ID. Buzz não tem dimensões reduzidas. É um veículo grande, mas que, na verdade, só o é na utilização e no espaço interior. Na condução, algo que abordaremos mais adiante, tudo é diferente. Tem uma presença única e dificilmente passa despercebida.

É inegável a origem e o seu ADN, mas consegue ter uma imagem própria, moderna e que resulta num veículo com linhas muito interessantes e imponentes. A sua frente tem em grande destaque o símbolo da Volkswagen ao centro, acompanhado depois pelos faróis envolventes e o restante painel.

Algo que se destaca e é útil são as portas laterais traseiras, que deslizam para dar acesso ao interior. Na traseira, um verdadeiro portão, eletrificado e automático, dá acesso à mala de dimensões muito generosas e muito útil.

Importante e interessante é depois a posição de condução, que dada a altura da carrinha, acaba por sentar o condutor de forma privilegiada. Ainda no interior, o design aplicado é minimalista, mas com alguns pormenores interessantes e práticos, como o suporte de copos central ou a possibilidade de removermos a consola central e ter assim um acesso direto à área dos bancos traseiros.

Condução

A primeira reação de quem se senta numa ID. Buzz é que será algo complicado de conduzir. As suas dimensões exteriores podem intimidar quem está habituado a conduzir carros mais pequenos. Mas tudo passa depois de arrancarmos e de tomarmos o pulso a esta proposta da Volkswagen.

Uma das suas grandes vantagens está na altura a que o condutor e os passageiros são colocados. Esta posição dá uma visão única da estrada e garante ao condutor que tem o controlo a todos os momentos, quer seja em cidade, fora dela ou até na autoestrada.

Outro ponto positivo e que facilita a condução é mesmo a sua capacidade de viragem. Em apenas 11 metros conseguimos dar a volta completa, algo muito positivo para um veículo destas dimensões. Naturalmente que estacionar ou passar em zonas mais apertadas é algo mais complicado, ainda que não impossível.

Por falar em autoestrada, este parece ser o terreno ideal para a Volkswagen ID. Buzz. Ainda que se sinta bem em qualquer situação, mesmo fora de estrada, a verdade é que é a rolar que se mostra mais estável, sem nunca parecer pesada ou complicada de conduzir. Não atinge velocidades elevadas dignas de marca, mas dá ao utilizador mais do que poderia ser esperado.

Sendo um carro elétrico, fica também a questão sobre o arranque e o que consegue fazer nestes casos. Lembramos que falamos de um veículo de quase 2,5 toneladas, mas que mostra conseguir estar à altura do esperado, quer no momento, quer depois a rolar em estrada. São 10,2 segundos dos 0 aos 100km/h, mas que impressionam.

Para todos os que acompanharem o condutor na viagem está garantido o conforto, quer nos bancos dianteiros, quer nos traseiros. O espaço para os ocupantes abunda, fazendo jus à dimensão exterior que observamos ao contactar com a ID. Buzz. Também a grande área de vidros proporciona aos passageiros uma visão completa de tudo o que se passa no exterior.

Equipamento

Embora pareça ser muito minimalista e com poucos extras úteis, a verdade é que a Volkswagen ID. Buzz oferece ao condutor e passageiros tudo o que estes necessitam. Está repleta de pequenos locais para armazenar objetos e até tem uma consola central que serve tanto a frente como a parte traseira, onde o acesso a portas USB está disponível.

No que toca ao condutor, esta carrinha segue muito do que a Volkswagen já oferece em outros modelos. Tem um painel central onde toda a informação está presente e onde configuramos e controlamos muito do que é oferecido. A somar a isso, há um pequeno ecrã que oferece ao condutor informações essenciais sobre a condução, a estrada e os recursos do carro.

A somar a estas duas áreas de controlo e de informação, a ID. Buzz tem ainda muito para oferecer no volante. Ali podem ser acedidas as funções essenciais para garantir a concentração do condutor e sem que este tenha de estar a interagir com os restantes ecrãs. Bem ao lado, encontramos o espaço dedicado ao carregamento sem fios do smartphone.

Em termos desta área, podemos também encontrar os restantes controlos do veículo, como o para-brisa ou as luzes. Curiosa é a colocação, cada vez mais comum, da caixa de velocidades numa manete adicional, simples de usar e que depois não atrapalha na condução.

Mesmo sendo uma proposta de 5 lugares, é curioso ver que na mala, que tem disponíveis 1.121 litros de espaço ou 2.205 litros com os bancos traseiros rebatidos, parece equipada para receber já 2 lugares adicionais. Ali podem ser encontrados apoios de braços, bolsas na lateral e muito mais.

Bateria, autonomia e carregamento

A questão da autonomia é sempre um ponto importante num elétrico e em especial nesta proposta da Volkswagen, dado o seu tamanho e peso. No entanto, e do que testamos, atinge-se facilmente valores acima dos 400 km, próximo do que a marca anuncia. Naturalmente que depende da condução e dos locais por onde a viagem passa. Ainda assim, não desiludiu.

No que toca ao carregamento, este pode também ser considerado normal. Em apenas 30 minutos, e com o carregador certo, podemos levar a bateria dos 5% até aos 80%. De destacar que carregar em casa pode ser complicado, visto que pode demorar 12 horas ou mais a ter uma carga que permita usar a ID. Buzz sem problemas.

A Volkswagen equipou a ID. Buzz com uma única bateria de 82 kWh e com um motor de 204 cv localizado nas rodas traseiras. É mecanicamente idêntica à configuração que encontrará em muitos outros carros do grupo. No entanto, esta proposta é o primeiro modelo ID da marca a ter a possibilidade de usar a velocidade de carregamento rápido de 170kW.

Conclusões finais

A ID. Buzz é sem qualquer dúvida um carro elétrico divertido de conduzir e de usar no dia a dia. Não ombreia com outras propostas muito mais dinâmicas e com desempenho mais apelativo, mas nem sequer é esse o seu propósito. Tem propósitos muito específicos como carro familiar ou de trabalho, que oferece viagens confortáveis e livres de problemas.

Naturalmente que a versão de 7 lugares que a Volkswagen quer lançar em breve será ainda mais interessante, mas ainda assim esta proposta é já muito apelativa. Oferece um conforto elevado para os passageiros e um desempenho equilibrado para o condutor.

A pintura de 2 tons, que se refletem depois no interior, dá a esta carrinha uma imagem exclusiva e facilmente identificável. Os interiores são agradáveis e repletos de espaços para arrumação, independentemente da área que estejamos a usar da ID. Buzz.

Com preços a começarem acima dos 54 mil euros, a proposta apresentada neste ensaio é a ID. Buzz Pro, que custa quase 70 mil euros. A Volkswagen oferece aos condutores vários pacotes de extras para melhorar ainda mais esta proposta.

Algo que desde o primeiro momento foi possível constatar é que esta é mesmo uma proposta saudosista. Todos os comentários apontavam para a velhinha pão de forma, que chega agora ainda mais bonita e modernizada, em especial por ser uma proposta elétrica.

Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen ID. Buzz: Galeria de imagens