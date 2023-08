O Apple Watch X representará a maior mudança de design de sempre para o smartwatch da Apple. Segundo o analista da Bloomberg, Mark Gurman, que publicou esta novidade na sua newsletter semanal, 2023 será o ano do Apple Watch Series 9, mas em 2024 o mercado vai receber o Apple Watch "dez"!

Um presente para o décimo aniversário

O Apple Watch Series 9 será lançado este ano, mas a Apple já trabalha na "peça seguinte", o que, por enquanto, é designado por Apple Watch X. À semelhança do que aconteceu com os iPhones, a Apple planeia a maior mudança de design de sempre para o relógio no seu 10.º aniversário.

A empresa de Cupertino já habituou o mercado a que todos os anos chegue um smartwatch novo, apesar de no ano passado terem chegado dois, o Series 8 e o Ultra. Contudo, aparentemente, há opiniões divergentes dentro da empresa, porque de ano após ano, o salto tecnológico é muito pouco.

Não é por acaso que a última geração do Apple Watch ainda utiliza componentes da série Apple Watch 6, incluindo o processador, onde a Apple apenas mudou o nome.

No entanto, apesar das discussões internas, o Apple Watch e o setor dos wearables (em português, vestíveis) geram lucros significativos para a empresa e certamente continuarão a ser produzidos anualmente.

Sim, mas e o Apple Watch X?

Voltando ao Apple Watch X, há rumores de que será mais fino do que nunca e poderá incluir um novo sistema de encaixe magnético para as braceletes. É quase certo que, quando este novo relógio for lançado, as braceletes existentes deixarão de ser compatíveis.

Segundo consta, a Apple está a considerar um sistema de encaixe magnético (externo) para remover todos os componentes internos necessários para o atual sistema de encaixe. O objetivo é obter o máximo de espaço possível para a bateria, eliminando tudo o que é supérfluo.

Ainda não é certo qual o sistema que acabará por ser utilizado - afinal, este produto ainda está a um ano e meio de distância - mas a empresa está a considerar várias possibilidades. Espera-se também que o ecrã mude para micro-LEDs.

A Apple deu um grande salto em frente na transição do iPhone 8 para o iPhone X, e espera-se que o mesmo aconteça com o Apple Watch.