Os aspiradores verticais são cada vez mais uma opção de limpeza nas casas das famílias, principalmente os modelos a bateria. Este pormenor faz com que a aspiração seja mais eficiente, permitindo chegar a todos os lugares sem preocupação com tomadas elétricas. Além disso, estas opções, por norma, vêm com vários acessórios disponíveis tornando-as indicadas para qualquer tipo de aspiração. A marca Roborock está normalmente associada aos modelos de robôs aspiradores, mas agora tem disponível também um modelo vertical.

O aspirador vertical Roborock H7 surge assim como uma nova opção no mercado com uma potência de 480W, leve e com grande autonomia.

Aspirador vertical Roborock H7

O aspirador vertical Roborock H7 surge no mercado como uma opção mais acessível, face às grandes marcas mais populares, oferecendo uma boa potência, versatilidade de limpeza e uma grande autonomia.

Falamos de um aspirador vertical que, segundo indicação da marca, pode atingir os 90 minutos de trabalho em modo eco e sem escova elétrica. Mas é evidente que este valor vai depender do poder de sucção e dos próprios acessórios utilizados. No mínimo terá uma autonomia de 8 minutos, mas este será um caso extremo de limpeza. No modo mais comum a marca garante 45 minutos de utilização o que acaba por ser quase o dobro de outras marcas que já aqui testámos no Pplware.

Em termos de potência, o Roborock H7 oferece 480W e um poder de sucção máximo de 160 AW. Tem um depósito para lixo de 0,5 litros e inclui filtros HEPA laváveis.

O aspirador vertical tem um peso de 1,46 kg, o que bastante leve, face ao tipo de utilização que se pretende efetuar.

Graças aos vários acessórios que disponibiliza, é possível utilizar o aspirador vertical Roborock H7 em qualquer necessidade de aspiração. Assim, é possível aspirar o chão, tapetes, carpetes, os cantos atrás dos armários, os estofos do carro, os colchões, cortinados, ou mesmo os cantos do teto, com facilidade e praticidade.

Existe uma base de carregamento magnética que permite carregar o aspirador em apenas 2,5 horas e deixar disponíveis os vários acessórios, tudo de forma bastante organizada e sem ocupara muito espaço.

O aspirador vertical Roborock H7 está disponível em campanha de pré-venda na Europa e com oferta de 30 €, a um preço final de 369 € (envio a partir da Europa). Deve inscrever-se para receber o cupão, numa oferta válida até 5 de junho.

Roborock H7