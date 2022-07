O futuro será dos dobráveis? Samsung já vendeu 10 milhões em 2021

Os smartphones dobráveis começaram a surgir timidamente no mercado, mas hoje começam a ser aceites pelo público, ainda que seja limitado a muitas carteiras dado que ainda se posicionam num segmento de topo... ou mesmo de luxo. A Samsung é, sem margem para dúvidas, a empresa que mais tem contribuído para o desenvolvimento deste segmento de smartphones com os seus Z Fold e Z Flip no ano passado, garante, vendeu 10 milhões de dobráveis!

E em agosto serão lançados novos modelos... as perspetivas só podem ser boas!

Será no dia 10 de agosto que a Samsung irá revelar ao mundo os seus novos smartphones dobráveis, os esperados Galaxy Z Fold4 e Z Flip4. A poucas semanas do Unpacked vem revelar o sucesso que está a conquistar com esta linha de produtos.

Segundo a Samsung, no ano passado, a empresa já vendeu quase 10 milhões de smartphones dobráveis.

Numa publicação no Samsung Newsroom, Dr. TM Roh (President & Head of MX Business da empresa), disse que este número representa um aumento de 300% em relação a 2020 e que espera que este "crescimento acelerado" continue.

A maioria dos seus clientes de dobráveis (70%) optou pela versão Flip, o que não é propriamente surpreendente. Além deste ser um modelo mais acessível que a versão Fold, muitos utilizadores acabaram por trocar o seu topo de gama por um Flip.

Estes 10 milhões de unidades vendidas em 2021 são bastante superiores aos números avançados pela IDC que se referiu a 7,1 milhões, mas, seja que número for, revela bem o interesse que os consumidores demonstram por um produto tão diferenciado e ainda carente de muitas melhorias, principalmente ao nível do ecrã.

Como nota adicional, Roh afirmou no seu texto que os novos dobráveis serão mesmo apresentados no dia 10 de agosto, ainda que isso não seja nenhuma novidade para o mercado.

Estou animado para ver as pessoas descobrirem novas formas de fazer mais coisas que amam com o novo dobrável... No nosso próximo Unpacked a 10 de agosto, será possível ver que o impacto da nossa inovação não é apenas sobre qual tecnologia pode fazer. É sobre o que você pode fazer. Mais uma vez, inspirámo-nos na fonte mais importante – utilizadores do Galaxy – para ultrapassar os limites do que é possível. Mal posso esperar para mostrar o potencial dos nossos novos dobráveis ​​Samsung Galaxy como a melhor ferramenta para produtividade e autoexpressão.

Estaremos a acompanhar todas as novidades no dia 10 de agosto, a partir das 14h.