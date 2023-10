A Google parece focada em impedir a utilização de bloqueadores de publicidade no YouTube. Os alertas surgem cada vez com mais frequência e a impedir o acesso a este serviço da Internet. Com a comunidade a procurar uma forma de contornar a novidade, uma surpresa surgiu. A solução vem de onde menos se espera: o Windows Phone!

Os primeiros relatos do bloqueio do acesso ao YouTube têm já alguns meses. Revelaram que em breve todos os que usam soluções para bloquear a publicidade iam receber notificações e até ver o acesso limitado nessas situações, algo que até agora estava fora de acontecer.

Com o tempo, este cenário foi ganhando forma e a ser cada vez mais frequente, algo que nenhum utilizador pretendia. As medidas também ganharam força e passaram a impedir o acesso ao serviço da Google, não deixando que a apresentação dos vídeos acontecesse.

So, ad blockers violate YouTube ToS? Good, because user agent spoofers don't.

Change your user agent to Windows Phone to disable ads.https://t.co/mDOROwyNkT pic.twitter.com/q0kYArnOk6 — Enderman (@endermanch) October 20, 2023

Claro que os trabalhos para contornar esta nova limitação foram iniciados de imediato, sem que os resultados fossem muito animadores. A Google protegeu bem o YouTube contra estes softwares bloqueadores de publicidade e a solução final estava complicada de chegar.

Agora, e do que é relatado, tudo pode ser muito mais simples do que o esperado. A solução passará por alterar o User-Agent do browser, algo que muitas soluções oferecem. Além disso, a esta solução tem uma particularidade. O User-Agent definido terá de ser o do velhinho e já defunto Windows Phone.

Por alguma razão, que se desconhece, a Google parece ignorar no YouTube o User-Agent do Windows Phone e assim deixa que os bloqueadores de publicidade voltem a funcionar, sem serem detetados. Na prática, o browser usado está a apresentar-se como sendo um smartphone com o Windows Phone e a resposta recebida mostra que é reconhecido como tal.

Naturalmente que esta deverá ser uma solução temporária para esta questão. A Google rapidamente deverá resolver esta falha no bloqueio aos bloqueadores de publicidade do YouTube, voltando tudo novamente à posição inicial, com as mensagens a surgir e a mostrar o bloqueio. Resta assim saber por quanto tempo o Windows Phone será a solução.