Rimac vai lançar um robotáxi autónomo 100% elétrico em 2026

A empresa croata Rimac, em destaque pelos seus hipercarros elétricos, anunciou o lançamento de um robotáxi autónomo e 100% elétrico, em 2026.

O cartão de visita da Rimac são os seus hipercarros elétricos, nomeadamente, o Concept_One e o Nevera.

Também possui uma divisão de componentes (Rimac Technology) e colabora com diversos fabricantes, como a Aston Martin e a Hyundai, no desenvolvimento de sistemas de propulsão elétrica.

A par disto, detém 55% da francesa Bugatti, que controla por via de uma joint venture com a Porsche.

Rimac está a desenvolver um ecossistema autónomo

Agora, a croata deu a conhecer o desenvolvimento do seu robotáxi autónomo 100% elétrico, que deverá chegar às estradas em 2026. Os primeiros protótipos deste "Project 3 Mobility" serão revelados ainda este ano.

As poucas informações indicam que a KIA, uma subsidiária da Hyundai, estará envolvida, embora ainda não tenha sido especificado até que ponto.

Assim como já acontece com os veículos autónomos da Cruise (General Motors) e da Waymo (Google), espera-se que o robotáxi da Rimac seja capaz de dirigir sem a necessidade de intervenção humana. No entanto, a croata desvendou que será um carro "completamente diferente" de todos os outros.

Segundo Mate Rimac, fundador e chefe da Rimac, citado pela Autocar, este robotáxi "poderá mudar a forma como as pessoas se movimentam nas cidades". Na sua perspetiva, tratar-se-á de um serviço premium, mas não necessariamente "caro ou chique".

Neste momento, a empresa está em negociações com 20 cidades da Europa e do Médio Oriente, tendo em vista a integração do serviço, depois dos testes, em Zagreb. Após a estreia, expandir-se-á para a Alemanha e o Reino Unido, em 2027, conforme as previsões.