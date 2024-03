Smart #1 Brabus… um “animal elétrico” com força a mais

Começamos com números. 440 km num só carregamento. 428 cv de potência máxima. 0 aos 100 km/h em apenas 3,9 s. É efetivamente um compêndio de dados que mostram como o pequeno, não tão pequeno, Smart #1 Brabus pode assustar quem não estiver preparado. O carro tem estilo, poder e resulta em muita animação!

Smart #1 Brabus: medidas 440, 428, 48.000

Claro que aos números em cima deveríamos ter acrescentado os quase 50 mil euros de preço. Mas era já puxar demais pela emoção.

Olhando para o que a Smart até hoje lançou, podemos dizer que este é o Smart #1 Brabus é o dos pequenos, o mais potente até hoje lançado.

O Smart #1 representa o início de uma nova era radical para uma empresa mais conhecida por aqueles minúsculos carros citadinos de dois lugares que se veem a aproveitar espaços de estacionamento impossivelmente pequenos.

Há alguns anos, o proprietário original da Smart, a Mercedes, assinou uma parceria 50/50 com o fabricante de automóveis chinês Geely para reinventar a marca como especialista em carros elétricos com uma linha de modelos totalmente nova.

O Smart #1 - que é suposto chamar "Smart Hashtag One" - é o primeiro produto da joint venture. Como se pode ver pelas fotografias, não se trata de mais um pequeno carro citadino. Na verdade, este SUV elétrico tem um tamanho semelhante, por exemplo, ao Hyundai Kauai 100% elétrico e ao Jeep Avenger. Claro, este exemplo do Jeep muda logo na cabeça das pessoas o modesto conceito do passado do Smart, verdade?

Quando o conduzimos, ficamos surpresos com este pequeno SUV elétrico com tração às quatro rodas, fomos muitas vezes sacudidos violentamente pelos 422 cv. Sim, o elétrico é muito rápido, especialmente devido ao seu binário instantâneo. Mas os potenciais compradores não devem vir aqui à procura de grandes quantidades de requinte dinâmico - ou mesmo de quantidades relativamente modestas de requinte dinâmico.

Atenção, não se trata de um pontapé crítico. Diverti-me imenso a conduzir o Smart #1 Brabus, e é difícil não gostar de um carro que parece tão giro, mas que também ameaça sair de traseira em estradas secas. Mas é justo dizer que o equilíbrio entre potência e controlo não está definitivamente bem conseguido.

Peca por ser parecido com o irmão mais "humilde"

As alterações relativamente ao #1 com tração traseira são ligeiras. Além do motor traseiro de 268 cv do carro mais pequeno, o Brabus ganha outro motor, menor, de 154 cv, no eixo dianteiro. Sim, essa é a grande novidade em termos mecânicos.

Apesar de ter toda essa potência adicional, o Brabus assenta nos mesmos pneus 235/45 R19 que o carro de tração traseira. De acordo com os engenheiros da Smart, as definições da suspensão também foram revistas apenas para ter em conta a massa extra à frente - a configuração base continua a ser suave e flexível.

A borracha de qualidade ecológica tem dificuldade em combinar as cargas em curva com a aceleração longitudinal. A entrada em curva é mole e propensa a subviragem a baixa velocidade, mas o aumento da potência inverte drasticamente o equilíbrio do chassis à medida que o binário traseiro assume o controlo e a traseira ganha a inconfundível sensação de leveza que indica uma sobreviragem iminente.

Nesta altura - talvez, felizmente - o sistema de controlo de estabilidade intervém com força e mais esforço é dirigido para a frente para tentar puxar o carro para a frente, levando a mais subviragem. É certamente rápido, mas não é muito elegante.

Outros pormenores específicos do Brabus são o design diferente das jantes de liga leve e o emblema, bem como um modo de condução Brabus acima do habitual modo Sport. Calma, depois destas verdades, tenho de dizer que é muito divertido, mas obriga a não perder a razão dentro da emoção...

Características:

Preço : 48.450 €

: 48.450 € Infoentretenimento : Apple CarPlay / Android Auto

: Apple CarPlay / Android Auto Motor : Dois motores síncronos de ímanes permanentes

: Dois motores síncronos de ímanes permanentes Transmissão : Caixa de redução de 1 velocidade, tração integral

: Caixa de redução de 1 velocidade, tração integral Potência : 422 cavalos

: 422 cavalos Binário : 543 Nm

: 543 Nm Peso : 1900kg

: 1900kg 0 - 100 km/h : 3.9 segundos

: 3.9 segundos Velocidade máxima : 180 km/h

: 180 km/h Bateria : 66kWh

: 66kWh Autonomia: 440 km

Em relação aos carregamentos, o Smart #1 Brabus suporta velocidades de até 150 kW em corrente contínua (DC) e até 22 kW em corrente alternada (AC).

Smart #1 Brabus