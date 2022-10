Apresentados na passada semana, os novos Xiaomi 12T querem mostrar ao mundo como a marca consegue criar soluções de topo e com funcionalidades acima da média, em várias áreas.

Estes novos smartphones da Xiaomi chegam agora a Portugal e podem ser comprados em qualquer loja, a preços bem abaixo do que a concorrência oferece para este nível de equipamentos.

A série Xiaomi 12T passa a estar disponível em Portugal para venda em loja, a partir desta quinta-feira. Assim, o Xiaomi 12T Pro está disponível na versão 12GB+256GB, com um PVPR de 849,99€, nas cores Preto e Azul, enquanto o Xiaomi 12T está agora disponível na versão 8GB+256GB, com um PVPR de 649,99€, também nas cores Preto e Azul.

Após ter sido apresentada na última semana em Munique, na Alemanha, a nova série topo de gama da Xiaomi garante Momentos de Outro Nível aos seus utilizadores através de uma câmara pro que oferece uma experiência única de fotografia em smartphones, mesmo em situações mais críticas como baixa luminosidade, além de funcionalidades como o Xiaomi ProCut e o Ultra Burst.

Com o processador Snapdragon líder de mercado (Snapdragon 8 Gen 1) no caso do modelo Pro e o chipset líder da MediaTek (MediaTek Dimensity 8100-Ultra) que equipa o 12T, não faltará desempenho máximo e uma eficiência energética melhorada.

Já a falta de bateria não será problema, pois as duas versões contam com uma grande bateria de 5.000mAh, incorporam o sistema HyperCharge de 120W e podem ser carregados a 100% em apenas 19 minutos.

Por fim, e não menos importante, a nova série 12T apresenta design premium, redução das impressões digitais no painel traseiro, juntamente com uma sensação compacta na mão.

Os novos smartphones da Xiaomi chegam assim esta quinta-feira às lojas e podem ser comprados de imediato. Em termos de preços, temos as seguintes propostas: