Xiaomi 12T vs. Xiaomi 12T Pro – Qual a melhor escolha?

Os novos smartphones da Xiaomi acabaram de ser apresentados ao mundo. Destacam-se por serem duas máquinas de topo, com câmaras de elevada qualidade, grandes baterias, ecrãs com elevada taxa de atualização... mas onde é que estes dois Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro se distinguem e quais os preços de cada um deles.

Veja a comparação a faça a sua melhor escolha.

A melhor escolha de um determinado produto vai depender muito dos objetivos e exigências de cada consumidor. É, por isso, importante comparar produtos e as suas características antes de avançar para uma compra.

Os novos Xiaomi 12T e 12T Pro foram lançados na semana passada, sendo o modelo 12T Pro o primeiro da fabricante a apresentar-se com uma câmara de 200 MP para o mercado internacional. Esta foi a grande bandeira da marca no dia do lançamento, mas existe muito mais que merece destaque. E o Xiaomi 12T, onde é que mais se destaca?

O confronto de especificações entre os Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Processador MediaTek Dimensity 8100-Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Ecrã 6.67" QHD+ AMOLED DotDisplay Taxa de atualização até 120Hz Resolução: 1220 x 2712 píxeis 6.67" QHD+ DotDisplay Taxa de atualização até 120Hz Resolução: 1220 x 2712 píxeis Câmara Traseira 108MP câmara principal 8MP câmara ultra grande angular 2MP câmara macro Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60fps 200MP câmara principal (IOS) 8MP câmara ultra grande angular 2MP câmara macro Vídeo: 8K@24fps, 4K@30/60fps Câmara Frontal 20 MP 20 MP Bateria e Carregamento Bateria 5000mAh 120W HyperCharge Inclui carregador 120W Bateria 5,000mAh 120W HyperCharge Inclui carregador 120W Áudio Colunas Duplas Colunas Duplas ( Harman Kardon) Desbloqueio Sensor Impressão Digital debaixo do ecrã Face Unlock Sensor Impressão Digital debaixo do ecrã Face Unlock Sistema Operativo Android 12, MIUI 13 Android 12, MIUI 13 Cor Preto, Cinza e Azul Preto, Cinza e Azul Construção Corning Gorilla Glass 5 IP53 Corning Gorilla Glass 5 IP53 Dimensão e Peso 163,1 x 75,9 x 8,6 mm 202g 163,1 x 75,9 x 8,6 mm 205g Versões 8GB + 128GB; 8GB + 256GB 8GB + 256GB; 12GB + 256GB Preço desde 583€ desde 757€

Então, qual o melhor?

Estamos perante duas máquinas de gama ligeiramente diferente, algo que é desde logo determinado pelo processador que os equipa. O SoC da Qualcomm é hoje um dos melhores do mercado, realmente, existe o MediaTek Dimensity 9000+ que já o consegue ultrapassar, mas o Dimensity 8100-Ultra, apesar de ser bastante produtivo, ainda está uns passos atrás em termos de desempenho.

É também no campo da fotografia que os dois apresentam outra das grandes diferenças. O Xiaomi 12T Pro é a estrela da série com uma câmara Samsung de 200 MP com OIS e lente 8P, para obter maior clareza em todas as cenas, trazendo ainda todos os recursos de IA para a câmara mais inovadores.

O smartphone Xiaomi 12T Pro está disponível em promoção de lançamento, a partir de 757€ (IVA incluído), utilizando o cupão de loja. A promoção é válida até dia 14 de outubro. O smartphone Xiaomi 12T está disponível a partir de 583€ (IVA incluído), utilizando o cupão de loja. Também neste caso, a promoção é válida até ao próximo dia 14 de outubro.

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T