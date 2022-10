Gás natural: tarifário é composto pelo consumo e termo tarifário fixo

Com o aumento do preço do gás natural, muitos têm sido aqueles que têm olhado para a fatura do gás e tentado decifrar toda a informação que está presente. É verdade que os comercializados disponibilizam muita informação na fatura, mas é preciso saber decifrar.

Sabia que o preço a pagar pelo gás natural inclui o valor da energia e o termo tarifário fixo? Saiba o que é cada um.

Desde o dia 7 de setembro de 2022 que todos os clientes (consumidores domésticos e pequenas empresas), cujo consumo anual de gás não ultrapasse os 10 000 m3, podem, se assim o pretenderem, celebrar um contrato de fornecimento de gás natural com o CUR da sua zona geográfica.

Tal "permissão" tem levado muitos clientes a mudar de comercializador de gás, mas há alguns parâmetros que deve conhecer até para ter a certeza que a mudança compensa. Primeiro, se pretender mudar, deve saber qual o seu Código Universal de Instalação (CUI).

Valor da fatura do gás inclui valor da energia e termo tarifário fixe

Quando analisa a fator vai ver dois valores, o da Energia e o do Termo tarifário fixo. O valor da Energia é o valor a pagar em função do consumo de energia, calculado com base em leitura obtida no contador, ou por estimativa e acertos a que haja lugar. É definido em Euros/kWh;

Já o termo tarifário fixo é o valor fixo a pagar por cada dia do mês em que esteve ativo o fornecimento. Corresponde à disponibilidade do serviço, nos moldes definidos pela ERSE. O valor é definido em Euros/dia.

Nas tabelas em baixo podem ver o valor do gás para o ano 2021/2022 e também 2022/2023 (provável que aconteçam algumas alterações nesta última).

Ano gás 2021/2022 - Tarifas Transitórias de Venda a Clientes Finais em Baixa Pressão até 10.000 m3/ano (3º trimestre 2022)

Ano gás 2022/2023 - Tarifas Transitórias de Venda a Clientes Finais em Baixa Pressão até 10.000 m3/ano

A ERSE tem estado atenta a tudo o que está a acontecer no mercado da energia e tem disponibilizado informação e ferramentas que ajudem o cliente. Sabia que a ERSE tem um simulador de preços par ao gás? Pode consultar aqui.

