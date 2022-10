Tem grupos de WhatsApp com gente a mais? Tem grupos com muita gente, mas já não tem espaço para colocar mais ninguém? Mas, afinal, quantas pessoas podem ser adicionadas a um grupo?

Apesar do valor ser alto, em breve deverá aumentar.

Qual o limite de pessoas num grupo do WhatsApp?

Os grupos do WhatsApp servem para qualquer pessoa se ligar ao seu grupo de amigos, família, colegas de trabalho, condomínios ou até grupos de pais da escola do filho. Existem depois grupos que vão além disso, que juntam pessoas com os mesmo interesses, servem para empresas comunicarem com clientes, para receber informações de um determinado tema, entre muitas outras opções.

Estes grupos têm, no entanto, um limite máximo de integrantes. Inicialmente, o limite foi definido para as 256 pessoas e desde meados de 2017 que esse limite foi aumentado para as 512 pessoas.

Apesar de parecer muito, existem comunidades que têm que se dividir por vários grupos para poderem receber comunicações do seu interesse, algo que será minimizado em breve.

Vai aumentar...

Há uma versão beta do WhatsApp para Android e iOS em testes que revela que o número limite de pessoas num grupo vai voltar a duplicar, passando para 1024. Para já, segundo o site WaBetaInfo, apenas alguns utilizadores da versão beta receberam esta atualização, mas deverá ser alargada em breve a mais utilizadores e, posteriormente, para o público geral.

Há que considerar que os maiores concorrentes do WhatsApp permitem a integração de ainda mais utilizadores num só grupo. A Discord suporta até 500 mil participantes o Telegram até 200. Os objetivos iniciais de cada um dos serviços seria distinto, no entanto, há cada vez mais um aproximar e, por isso, este aumento do número limite de pessoas nos grupos faz todo o sentido.