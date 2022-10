Gráfica GeForce RTX 4080 de 16GB é 30% mais rápida do que a de 12GB

Com o anúncio oficial das novas placas gráficas Nvidia GeForce RTX 40, são cada vez mais constantes os resultados de vários testes feitos a alguns dos modelos da nova gama de GPUs.

E dados revelados nos últimos dias pela fabricante mostram que a versão da GeForce RTX 4080 de 16GB consegue ser até 30% mais rápida do que o modelo de 12GB.

GeForce RTX 4080 de 16GB é 30% mais rápida que a de 12GB

A Nvidia publicou no seu site oficial alguns benchmarks relacionados com as suas placas gráficas, nomeadamente para mostrar algums melhorias de desempenho relativamente à sua tecnologia DLSS 3. E através desses testes, já conseguimos ter um melhor vislumbre sobre o potencial e diferenças entre a placa gráfica GeForce RTX 4080 de 16Gb e a variante de 12GB.

Portanto, esses mesmos resultados mostram que a RTX 4080 de 16GB consegue ser até 30% mais rápida do que o modelo com 12GB. Os dois chips gráficos têm mais algumas diferenças, sendo que a versão com a maior capacidade conta com 9.728 núcleos CUDA, enquanto que a versão mais humilde oferece 7.680 núcleos CUDA.

De acordo com os detalhes, com um processador Intel Core i9-12900K de 32GB de RAM, a RTX 4080 de 16GB oferece um desempenho de 66,4 FPS no Microsoft Flight Simulator com uma resolução 4K de 3.840 x 2.160 píxeis, aumentando para 147,3 FPS com a tecnologia DLSS 3. Por sua vez, a gráfica GeForce RTX 4080 de 12GB oferece um desempenho de 52,7 FPS e 121,5 FPS em DLSS 3.

Noutro jogo, neste caso A Plague Tale: Requiem, a GPU de 16GB permite obter um desempenho de 55,2 FPS e 128,6 FPS em DLSS 3, ao passo que a versão de 12GB oferece 42,4 FPS e 106,3 FPS em DLSS 3. Já no F1 2022, a RTX 4080 de 16GB oferece 57/143 FPS contra 46/113 da irmã mais nova.

Em termos de diferenças, a GeForce RTX 4080 de 16GB é 26% mais rápida no Microsoft Flight Simulator; 24% mais rápida no F1 22; e 30% mais veloz no A Plague Tale: Requiem. Contudo, se falarmos do modelo topo de gama RTX 4090, esta demonstra ser 151% mais rápida do que a RTX 4080 de 12GB.

Ambas das GPUs vão começar a estar à venda em novembro por um preço desde 1.099 euros.