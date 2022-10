Polestar 3 – Chegou o SUV da era elétrica

A Polestar apresentou o seu novo SUV num evento que estamos a acompanhar em direto de Copenhaga, na Dinamarca. O Polestar 3 apresenta-se como "o SUV para a era elétrica" e tem argumentos de peso para se destacar no segmento.

Venha conhecer esta máquina de elevada performance e todos os seus pormenores.

Minimalista sofisticado

A Polestar revelou oficialmente o Polestar 3, um potente SUV elétrico, de elevada performance e com o minimalismo e a pureza escandinavos associados. O Polestar 3 faz com que um SUV seja agora não só mais relevante e mais responsável, como também mais desejado pelas razões certas.

Durante o evento que está a decorrer desde ontem em Copenhada, o CEO da Polestar, Thomas Ingenlath disse:

O Polestar 3 é um SUV elétrico potente que apela aos sentidos através de um design distinto e escandinavo e de uma excelente dinâmica de condução. Leva a nossa produção para os Estados Unidos. Estamos orgulhosos e entusiasmados por conseguir expandir a nossa gama à medida que avançamos com o nosso rápido crescimento.

Novos materiais para um perfil aerodinâmico

O Polestar 3 estreia um novo perfil aerodinâmico, conseguido através de uma otimização aerodinâmica subtil, mas efetiva – incluindo uma asa dianteira integrada no capot, outra integrada no spoiler traseiro, e lâminas aerodinâmicas traseiras.

Os materiais utilizados no interior do Polestar 3 foram selecionados pelas suas características sustentáveis, elevando a estética e o tato premium. Nele incluem-se os materiais biológicos da MicroTech, com couro animal certificado e estofos em lã totalmente rastreáveis.

Em linha com o compromisso de transparência da Polestar, será disponibilizado um relatório sobre o ciclo de vida deste modelo (LCA Report) que estará completo uma vez iniciada a sua produção. Irão seguir-se novos documentos deste tipo e o trabalho irá continuar com vista a descobrir novas formas de reduzir a pegada de carbono.

O primeiro Polestar com processamento central NVIDIA DRIVE

O Polestar 3 é o primeiro automóvel da Polestar a incluir processamento central NVIDIA DRIVE, com software da Volvo Cars. Atuando como o cérebro da inteligência artificial, esta plataforma de elevada performance será capaz de processar os dados obtidos através dos múltiplos sensores e das câmaras do automóvel permitindo a atuação dos avançados sistemas de segurança de assistência ao condutor e de monitorização do mesmo.

O sistema de infoentretenimento está disponível a partir da nova geração de tecnologia Snapdragon Cockpit Platform da Qualcomm Technologies, Inc. Como componente central do Chassis Digital da Snapdragon – um conjunto abrangente de plataformas automóveis ligadas pela cloud - Snapdragon Cockpit Platform será utilizado para oferecer uma experiência imersiva no interior do veículo através das suas capacidades de elevada performance com displays de alta-definição, sistema de som surround e conectividade integrada.

A segurança, os sensores e as câmaras

Com a Volvo Cars a entrar numa nova era de segurança, o Polestar 3 virá equipado com toda a nova tecnologia de segurança ativa e passiva da mesma como parte do seu DNA. Nela se inclui a mais recente inovação – um sistema de radar interior capaz de detetar movimentos à escala submilimétrica, protegendo assim as crianças e os animais que tenham sido deixados acidentalmente no automóvel.

Este novo sistema está ligado ao sistema de climatização do veículo para evitar sobreaquecimento ou hipotermia.

O Polestar 3 reúne colaborações adicionais com parceiros líderes em tecnologia de segurança como a Zenseact, a Luminar e a Smart Eye, que fazem com que a tecnologia ADAS (Advanced Driver Assistance System) seja perfeitamente integrada no processamento central do veículo.

O Polestar 3 inclui de série, um módulo de cinco radares, cinco câmaras externas e doze sensores ultrassónicos que ajudam a suportar várias das suas características de segurança avançada.

A SmartZone situada na zona inferior da asa dianteira, incorpora vários dos sensores dianteiros, um módulo de radar aquecido e uma câmara, que agora se assume como assinatura de design da Polestar.

No interior, duas câmaras para monitorizar o condutor fazem a estreia da tecnologia de rastreio ocular da Smart Eye num modelo Polestar, para proporcionar uma condução mais segura. Estas câmaras são capazes de monitorizar os olhos do condutor e podem enviar mensagens de aviso, sons ou ativar mesmo uma função de paragem de emergência ao detetar a presença de um condutor distraído ou sonolento.

Sistema Operativo desenvolvido em parceria com a Google

O Android Automotive OS, desenvolvido em parceria com a Google, surge novamente no sistema operativo do automóvel através de um display central com 14.5 polegadas.

É uma evolução da tecnologia inicialmente introduzida no Polestar 2 – o primeiro automóvel do mundo com sistema Google integrado – uma revolução na funcionalidade e no design no segmento SUV. As atualizações áreas (OTA - over-the-air) estão também presentes e irão permitir melhorias de software contínuas com a introdução de novas características sem a necessidade de se deslocar a um ponto de serviço.

O que o move?

O Polestar 3 chega numa configuração com motor duplo e potência adicional na traseira. A versão standard apresenta-se com 360 kW e 840 Nm. Com o Pack Performance opcional é possível um acréscimo em ambos atingindo até 380 kW e 910 Nm.

O one-pedal drive ajustável está também incluído, bem como a função elétrica TVDC - Electric Torque Vectoring Dual Clutch no eixo traseiro – uma evolução da tecnologia inicialmente apresentada no Polestar 1.

O Polestar 3 possui ainda uma função de desativação para o motor elétrico traseiro, permitindo que o automóvel seja capaz de funcionar somente com o motor elétrico dianteiro economizando assim energia em determinadas circunstâncias.

O controlo avançado do chassis é proporcionado pela suspensão de dupla câmara, característica de série, que permite que o Polestar 3 alterne entre o conforto e a dinâmica de uma suspensão firme, ajustando os amortecedores para se adaptarem às condições da estrada uma vez a cada dois milissegundos (500 Hz).

O pack de baterias de 111 kWh fornece uma grande capacidade de autonomia ao Polestar 3 sendo capaz de percorrer até 610 km em ciclo WLTP (dados preliminares). A bateria de iões de lítio apresenta uma célula de design prismático incluído num compartimento de proteção de alumínio com reforço em aço boro e arrefecimento líquido. O Polestar 3 vem também equipado de série com uma bomba de aquecimento, ajudando o automóvel a precondicionar a climatização e a bateria.

O Polestar 3 tem ainda a capacidade de carregamento bidirecional, tendo potencial para, por exemplo, fornecer energia para a rede.

Todas as versões incluem suspensão pneumática, um teto panorâmico de vidro a todo o comprimento, iluminação LED interior e exterior, puxadores de porta retráteis com sensor de proximidade e jantes de 21 polegadas. O Pack Plus e o Pack Pilot são incluídos de série nas encomendas do primeiro model year e incluem ainda várias características luxuosas e premium como um sistema áudio de 25 colunas da Bowers & Wilkins e sistema de som surround 3D, capacidade Dolby Atmos, fecho suave das portas, head-up display e Pilot Assist.

Preço e disponibilidade

Disponível para encomenda no segundo trimestre de 2023, o Pack Pilot opcional com sensor LiDAR da Luminar irá incluir uma unidade de controlo da NVIDIA, equipada com três câmaras, quatro sensores ultrassónicos e limpeza para câmaras dianteiras e traseiras, com capacidade para recolha precisa de dados em tempo real do ambiente ao redor do automóvel. Isto permite um scanning em 3D de grande detalhe que irá preparar o veículo para a condução autónoma.

O Pack Performance opcional apura ainda mais a dinâmica de condução e inclui 380 kW e 910 Nm, com uma performance otimizada para a suspensão pneumática, jantes de 22 polegadas e uma assinatura com detalhes em ‘Swedish Gold’.

O Polestar 3 será o primeiro automóvel de uma nova tecnologia de base elétrica desenvolvida e partilhada com a Volvo Cars. A produção para os mercados deste lançamento inicial deverá começar nas instalações da Volvo Cars de Chengdu, na China, nesta primeira fase a partir de metade de 2023, e irá culminar com as primeiras entregas, previstas para o quarto trimestre do mesmo ano.

A partir de metade de 2024, prevê-se que a produção do Polestar 3 seja também realizada nas instalações da Volvo Cars de Ridgeville, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos – a partir dessa altura está previsto que a produção para a América do Norte e para os outros mercados mude da China para os Estados Unidos. As primeiras entregas provenientes desta fábrica deverão chegar ao mercado a partir do meio de 2024.

No lançamento, o Polestar 3 Long range Dual motor (360 kW, 840 Nm) estará disponível a partir de 94 900 €. As encomendas estão abertas online a partir de 12 de outubro de 2022 em todos os mercados de lançamento inicial podendo a lista completa de especificações técnicas ser consultada em Polestar.com/polestar-3.