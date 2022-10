A Samsung tem estado a testar a sua nova One UI 5 e o Android 13 há já algumas semanas. Esta é a nova versão que vai chegar aos smartphones da marca e que traz um lote grande de novidades para os equipamentos da marca.

Agora, e durante a sua Samsung Developer Conference 2022 (SDC22), surgiu a novidade que todos aguardavam. A One UI 5 e o Android 13 são uma realidade e vão chegar em breve aos smartphones da marca.

Depois da Google lançar o Android 13, também a Samsung olhou para este sistema e iniciou a preparação da versão final da One UI 5. Esta vai incorporar todas as novidades preparadas e adicionar algumas das que a marca preparou para esta nova versão.

Agora esta está oficialmente apresentada e terminada. A Samsung revelou agora este passo e deu a One UI 5 como pronta para avançar para os seus smartphones. Será ainda este mês que o S22 recebe a novidade e a primeira atualização do sistema da Google.

Uma das mais visíveis novidades vai ser a capacidade de personalização da One UI 5. Esta permitirá tornar o ecrã de bloqueio mais ajustado ao utilizador, com novos widgets e uma possibilidade grande de adicionar informação do utilizador e do sistema.

A Bixby Text Call será uma ajuda importante para os utilizadores, funcionando como um intermediário para as chamadas de voz. Este poderá atender e tratar de partes comuns das chamadas que normalmente são recebidas pelos utilizadores.

A One UI 5 vai também trazer a parte das Rotinas, que vão permitir aos utilizadores definirem fluxos para as suas ações. Vai ser possível ajustar configurações, preferências de notificações, apps e outros detalhes de forma automática, dependendo da localização ou do horário do dia.

Como referimos antes, a One UI 5 irá ser disponibilizada ao S22 no final deste mês de outubro. A nova versão será depois alargada a outros smartphones, trazendo assim o Android 13 e as suas novidades, iniciando o esperado processo de atualização para os equipamentos da Samsung.