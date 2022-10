O dia de ontem trouxe muitas novidades da Microsoft para a sua linha surface, mas a gigante do software não quis ficar por aqui. Tinha mais para apresentar e revelar mudanças importantes no Windows 11 e no que este oferece aos utilizadores.

Uma das mais visíveis foi uma aparente aproximação da Apple ao universo da Microsoft, com novas integrações e novas apps. Estas trazem os serviços que já são conhecidos a um dos mais usados ecossistema na Internet e fora desta.

Apple aproxima-se do Windows 11

Ao longo dos últimos anos, a Apple tem apresentado novos serviços que tem procurado manter dentro do seu ecossistema. Estes têm espaço noutros sistemas, mas esse paço tem demorado para acontecer, ao contrário do que seria esperado.

As novidades agora revelada no último evento da Microsoft mostram um caminho inverso a ser percorrido, com muitas novidades da Apple a chegarem ao Windows. Algumas trazem novas apps e os seus serviços e outras são integrações lógicas.

Microsoft terá novas apps e serviços

A primeira a ser revelada foi a integração do iCloud Photos na app de Fotografia do Windows 11. Esta segue uma integração anterior que aconteceu com o OneDrive. Na mesma interface da app, o utilizador acede assim às suas fotografias que tem no iPhone e outros produtos da Apple.

Da mesma forma, e como até pode ser já visto, também o Apple Music vai chegar aos produtos da Microsoft. Neste caso está vocacionado para a XBox, mas provavelmente irá ser alargado no futuro, numa integração total para os sistemas da Microsoft.

Novidades que chegam muito em breve

Para além deste serviço, também o Apple TV será um serviço que será trazido para o Windows e outros sistemas da Microsoft. Este demorará mais algum tempo a ser disponibilizado, mas será adicionado também à loja de apps da Microsoft num futuro próximo.

Estas são excelentes novidades para quem usa produtos Apple e os quer integrar no ecossistema da Microsoft. Somam-se às muitas melhorias que o Windows 11 vai trazer em breve e que tornam este sistema ainda mais adaptado aos utilizadores.