A Google está apostada em melhorar ainda mais a utilização das apps no Android. Quer que estas sejam naturalmente mais ativas e que garantam aos utilizadores que apenas consomem recursos quando estão a ser usadas ou que são efetivamente precisas.

Uma das mais recentes formas que foi encontrada para cumprir esta necessidade é o arquivar das apps. Com esta funcionalidade apenas as que são realmente necessárias estão nos smartphones, mas sem que os seus dados sejam perdidos.

Arquivar apps no Android

O arquivar das apps não é ainda uma funcionalidade que possa ser usada no Android, mas a Google está a desenvolvê-la para que chegue rapidamente a este sistema da Google. É a forma encontrada para garantir a poupança de espaço de armazenamento e até de outros recursos.

De forma natural, e com o controlo dos utilizadores, as apps podem ser retiradas dos smartphones, ao mesmo tempo que os ficheiros necessários com configurações são mantidos. Mais tarde, ao regressar, as apps funcionam de imediato e sem configurações.

Como vai funcionar esta novidade?

O que agora foi revelado foi a forma como esta funcionalidade vai funcionar. Tudo estará disponível na Play Store e sob a escolha e controlo dos utilizadores. Estes podem eliminar ou arquivar as apps, vendo de imediato o espaço poupado e o que fica presente.

No ecrã principal, e onde o ícone da app estará presente, este estará diferente. Terá uma marca a associar à reinstalação (nuvem) e poderá ser chamada a qualquer momento. Assim que o faça, o Android irá descarregar e reinstalar a app, associando assim os ficheiros locais à mesma.

Here is how it works. pic.twitter.com/nPhRGt6xKL — Kim (@AssembleDebug) October 11, 2022

Google trabalha nos smartphones

Ainda estamos longe de ter esta opção acessível para os utilizadores, mas os trabalhos de desenvolvimento continuam do lado da Google. Em breve será uma realidade e permitirá assim controlar quais as apps presentes e de que forma estão no Android, seja ou não com o arquivar.

Esta é mais uma excelente novidade para o sistema da Google, que assim ganha mais uma forma de poupar no armazenamento. Com o arquivar de apps o Android dá ainda mais controlo aos utilizadores e à forma como os recursos dos smartphones são usados.