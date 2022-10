O Signal é reconhecidamente uma das apps mais seguras no que toca à troca de mensagens na Internet. Tem esta condição na sua criação e assim se deverá manter. Querer esta proteção e oferecer mais aos utilizadores tem alguns desafios, que nem sempre são possíveis de ultrapassar.

Este serviço revelou agora uma novidade importante para o seu futuro, levando a que uma funcionalidade desapareça. As SMS, algo que muitos usavam no Signal, vão agora ser removidas para garantir aos utilizadores a segurança necessária.

A novidade pode não agradar a todos, mas é algo que não vai ser revertido. Depois de muitos anos a permitir ser usado como app de SMS, o Signal vai em breve perder essa capacidade, mas por razões lógicas e que se prendem com a filosofia de segurança dos utilizadores.

Como razão principal apresentada para esta mudança a equipa do Signal apresentou a necessidade de privacidade, segurança e clareza. Esta é uma app que pretende proteger os dados dos utilizadores e isso pode ser complicado com esta funcionalidade.

In the interest of privacy, security, and clarity we’re beginning to phase out SMS support from the Android app. You’ll have several months to export your messages and either find a new app for SMS or tell your friends to download Signal. https://t.co/u9XZ7XM7rT