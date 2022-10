Como é normal acontecer, a Microsoft voltou a renovar a sua linha Surface, com novas propostas e novas especificações de hardware. Estes são para muitos o padrão da indústria e mostram o caminho que as marcas vão seguir num futuro próximo.

As novidades são muitas e mostram que a Microsoft continua a apostar nos Surface para ser um dos pilares do seu ecossistema. Vamos assim conhecer o que a gigante do software nos preparou para este ano no que toca aos computadores pessoais.

Surface Pro 9: Novidades no melhor híbrido

Uma das mais antigas e mais apreciadas ofertas da Microsoft é o Surface Pro. Este ano a marca volta a renovar este seu portátil híbrido e revelou o Surface Pro 9. A grande novidade deste novo modelo é mesmo o adotar de uma versão equipada com o SoC Microsoft SQ3 baseado no Qualcomm Snapdragon e com conetividade 5G. Para além disso, há ainda a possibilidade de ter este equipamento com um processador Intel.

Este tablet/PC/híbrido vem ainda equipado com uma câmara HD, altifalantes Omnisonic e duas portas USB-C com Thunderbolt 4 na versão CPU Intel. A Microsoft destaca que no Surface Pro 9 as portas USB-A foram removidas. E termos de peso, e com o seu chassi de alumínio, atinge o apetecível valor de 879 gramas.

Surface Laptop 5: Renovar um excelente portátil

Outra novidade vem com o Surface Laptop 5, que voltou a ser renovado este ano. A Microsoft anuncia que a sua bateria permite ter já uma utilização que durará o dia inteiro, sem necessidade de carga. Além disso, esta proposta tem um processador Intel Core de 12ª geração, Thunderbolt 4, e foi co-projetado e verificado como um dispositivo Intel Evo 5.

Com todas estas melhorias, o Surface Laptop 5 torna-se mais de 50% mais poderoso que seu antecessor. O seu ecrã PixelSense 3:2, exclusivo do Surface Laptop 5, vem em opções de 13,5 ou 15 polegadas, cada um com Dolby Vision IQ.

Surface Studio 2+: Todo o poder num super PC

Por fim, temos o Surface Studio 2+, que vem garantir ainda mais potência nos PCs de secretária. Este conta com um processador Intel Core i7 H Series, com desempenho até 50% mais rápido e gráficos NVIDIA GeForce RTX 3060 para dobrar o desempenho. Houve melhorias no ecrã, câmaras e microfones e portas, onde estão incluídos o USB-C com Thunderbolt 4.

Por agora ainda não existem valores de preços para estas novas 3 máquinas, que devem chegar em breve ao mercado. Portugal certamente que irá receber os novos Surfaces, para dar aos utilizadores o que de melhor existe no mercado.