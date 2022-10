Sugestão de impressoras 3D acessíveis, por menos de 130 €

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão hoje disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Hoje a proposta vai para a impressora 3D TwoTrees Bluer e para a Artillery Hornet, ambas disponíveis por menos de 130 €.

TWO TREES BLUER

A impressora 3D TwoTrees Bluer tem um design comum, com três eixos e uma área de impressão de 235 x 235 x 280 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão. Além disso, no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 20 a 200 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão que poderá ser controlado neste aspeto.

Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D TWO TREES BLUER está disponível por apenas 106,99€, utilizando o código de desconto EU32. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e segura.

TWO TREES BLUER

Artillery Hornet

A impressora 3D Artillery Hornet tem um design comum, com três eixos e uma área de impressão de 220 x 220 x 250 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns, e a plataforma é em vidro temperado.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,32 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão. Além disso, no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 60 a 100 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão ajustado a tal configuração, ainda que não seja uma variação muito grande.

Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D Artillery Hornet está disponível por apenas 129,99€, utilizando o código de desconto CCHOR. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e segura.

Artillery Hornet