PplWare Mobile

Alerta: novo ataque ao Windows usa o temido Ecrã Azul como armadilha

· Segurança 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Max says:
    7 de Janeiro de 2026 às 11:21

    Desde ontem que estou sob “ataque” de chamadas telefónicas de “ID desconhecido”, que não atendo, mas vão ligando de 1/2 em 1/2 hora (vá lá que interromperam durante a noite, retomaram às 09:00 em ponto). Já passaram por isto? Qual é a solução:
    a) Alterar as definições para aceitar apenas chamadas de números que estejam nos contactos? Não queria fazer isso, porque com frequência recebo chamadas de número de telefone e que não estão nos contactos.
    b) Esperar que se cansem e desistam? É o que espero que aconteça.
    c) Outra – qual, visto que se pode bloquear um número de telefone mas não as chamadas de “ID desconhecido”?
    Os gajos fazem isto para ver se o número telefónico está ativo. Podiam ir chatear o manecas …

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube