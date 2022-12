Mesmo antes de comprar Twitter, Elon Musk já tinha assumido uma posição forte sobre a liberdade de expressão. Quer, agora que controla a rede social, garantir que oferece um espaço sem censura e sem quaisquer limites ao que pode ser sito pelos utilizadores.

Agora que tem em mãos um problema real, chamado Twitter Files, muitos olham para o que Elon Musk quer fazer. Apontou agora as armas à Wikipedia, com muitos a apontarem como sendo esta a sua possível próxima compra. O problema é que o criador já veio alertar que esta não está à venda.

Bem ao seu estilo próprio, Elon Musk parece estar a preparar mais uma das suas batalhas. Apontou as armas à Wikipedia e à forma como esta está a tratar os conhecidos Twitter Files. Os editores apontam para que esta página da enciclopédia da Internet seja eliminada, por falta de cobertura da imprensa.

O novo dono do Twitter está contra esta ideia e parece querer moldar a verdade à sua imagem. Recorreu à sua rede social para dar uma resposta quando a situação foi apresentada. Revela que considera a Wikipedia como tendo uma tendência não natural para o discurso das forças políticas de esquerda.

Most of Earth: “The MSM is biased.”

Wikipedia: “Cite MSM source to confirm this claim.”



Wikipedia has a non-trivial left-wing bias.@jimmy_wales, what are your thoughts?