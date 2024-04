Chegou a primeira Beta do Android 15 e as novidades da Google são muitas

A Google está a desenvolver o Android 15 a um ritmo elevado, para ter novidades importantes dentro de pouco tempo na sua conferência I/O. Este será o palco da revelação da nova versão, que acaba de receber novidades. A primeira versão Beta foi lançada para testes muito mais alargados.

Depois de várias versões dedicadas aos programadores, a Google lançou finalmente a primeira versão acessível a todos do Android 15. Esta continua limitada aos Pixel, mas tem já a estabilidade para ser usada em muitos mais ambientes e em muitos mais utilizadores.

Do que a Google revelou, esta versão dá alguns passos importantes rumo à melhoria do sistema e do que este oferecerá. Há grandes alterações nas janelas do sistema, que agora passa a desenhar as interfaces de forma a ocupar todo o espaço disponível, sendo criados atrás de barras translúcidas do sistema na parte superior e inferior da tela, em vez de à volta destes elementos.

Outra novidade importante vem para ajudar no armazenamento disponível. As apps no Android 15 passam a poder ser arquivadas, mantendo apenas os ficheiros essenciais. O processo inverso será também possível de forma simples e rápida, recebendo o smartphone apenas as partes realmente necessárias.

Claro que há muito mais no Android 15 e que não será visível para os utilizadores, de forma imediata. A Google quer fazer com que o hardware e o software funcionem juntos de forma mais integrada e próxima e esses alicerces estão já presentes nesta versão Beta do sistema dedicado aos smartphones e tablets.

Por agora apenas os Pixel da Google podem ter acesso ao Android 15, esperando-se que depois da I/O surjam mais novidades. A Google tem ainda várias versões de testes do seu sistema para lançar até surgir a versão final no quando o verão terminar.

Quem quiser testar esta versão, e alertamos que ainda é apenas uma Beta, já o pode fazer, registando o Pixel neste site da Google. Depois, a atualização surge de forma natural e exploram rapidamente o que a nova versão do Android 15 tem para oferecer.