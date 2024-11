Gemini: 4 coisas que pode fazer com a IA da Google no iPhone

Uma das novidades que anunciamos ontem foi a disponibilização da Gemini da Google para iPhone. Esta é uma boa notícia, que demonstra também a interoperabilidade de sistemas e a aposta da Google no sistema operativo da sua concorrente, a Apple. Mas afinal o que pode fazer com a Inteligência Artificial da Google no seu iPhone?

Os utilizadores de iPhone podem agora experimentar o Gemini de uma forma totalmente nova com a nova aplicação móvel dedicada. Os utilizadores do iPhone podem desfrutar de uma excelente experiência Gemini, com acesso fácil a funcionalidades que ajudam a melhorar a aprendizagem, a criatividade e a produtividade.

Exemplos do que pode fazer com o Gemini no iPhone

Ter uma conversa com o Gemini Live[2] no seu iPhone

O Gemini Live permite-lhe conversar com o Gemini de forma coloquial. É ótimo para quando quer praticar, por exemplo, uma entrevista, pedir conselhos sobre coisas para fazer numa nova cidade ou debater e desenvolver ideias criativas.

É possível personalizar a voz do Gemini ao escolher entre 10 vozes distintas.

O Gemini Live para iPhone já está disponível em mais de 10 idiomas, com mais a chegar em breve.

Gemini ajuda-o a estudar

O Gemini facilita a aprendizagem, permitindo-lhe fazer perguntas sobre qualquer assunto e obter planos de estudo personalizados.

O Gemini também pode fornecer orientação passo a passo personalizada que se adapta ao seu estilo de aprendizagem, e pode até testar os seus conhecimentos com questionários. Por exemplo, pode anexar um diagrama complexo e pedir ao Gemini que faça um teste sobre o mesmo.

Criar imagens com a IA

O modelo de geração de imagens da mais alta qualidade da Google, transforma rapidamente as descrições de texto em imagens impressionantes de IA.

Aceder às suas aplicações favoritas

o Gemini liga-se perfeitamente às suas aplicações favoritas da Google.

Com as Extensões, o Gemini pode encontrar e mostrar informações relevantes das apps Google que utiliza diariamente, como o YouTube, Google Maps, Gmail, Calendário e muito mais, tudo numa única conversa.

Além do iPhone, os utilizadores já podem usar o sistema de IA da Google no Android e via Web. Experimentem.