Texas prepara central elétrica virtual com IA: será capaz de fornecer energia a 200.000 casas

O Texas está pronto para revolucionar a sua rede de energia com uma nova e ambiciosa iniciativa: uma central elétrica virtual (CEV) de ponta, alimentada por IA, capaz de alimentar aproximadamente 200.000 casas durante os períodos de pico de procura.

Este projeto transformador é uma colaboração entre a NRG Energy e a Renew Home, com o objetivo de injetar quase 1 gigawatt (GW) de capacidade na rede de energia do Texas até 2035. A iniciativa visa aumentar a resiliência da rede e ajudar os residentes a reduzir as suas despesas de energia.

Lançamento da IA e dos dispositivos inteligentes para a eficiência energética

A base desta CEV será uma extensa rede de dispositivos domésticos inteligentes, incluindo termóstatos como o Nest e o Vivint, alimentados por tecnologia de IA da Google Cloud. Estes dispositivos otimizarão automaticamente os sistemas de aquecimento e refrigeração para ajustar o consumo de energia com base na procura da rede, promovendo a utilização de eletricidade durante períodos mais baratos e limpos.

Com início na primavera de 2025, a NRG e a Renew Home planeiam implementar estes termóstatos inteligentes em casas servidas pelos fornecedores de eletricidade da NRG. As fases futuras do programa visam integrar sistemas de baterias domésticas e veículos elétricos, melhorando ainda mais as capacidades da central.

Rede de energia do Texas enfrenta desafios crescentes

À medida que a população cresce e os eventos climáticos extremos se tornam mais comuns, o Texas tem encontrado dificuldades. Em 2023, o estado registou um pico recorde de procura de energia, atingindo 85 GW. Isso destaca a necessidade de soluções inovadoras como as CEVs, que agregam recursos de energia em pequena escala - de dispositivos inteligentes a baterias domésticas - para estabilizar a rede durante períodos de alta procura.

A capacidade de quase 1 GW desta CEV torná-la-á uma das maiores do Texas. Rasesh Patel, presidente de operações de consumo da NRG, descreve o projeto como um "passo fundamental" na melhoria da experiência do cliente, ao mesmo tempo que reforça a infraestrutura energética do estado.

A IA e a análise avançadas da Google Cloud desempenharão um papel fundamental nesta iniciativa. Ao prever os padrões climáticos, prever a produção de energia renovável e otimizar a utilização de energia, estas ferramentas irão garantir uma gestão de energia mais suave tanto para os consumidores como para a rede.

Ben Brown, CEO da Renew Home, elogiou a parceria, enfatizando o potencial do projeto para modernizar a rede e proporcionar poupanças significativas aos residentes.

O foco da NRG na construção de um futuro energético sustentável e resiliente, ao mesmo tempo que reduz os custos da eletricidade, torna-os um parceiro ideal para esta iniciativa inovadora.

Afirmou Brown.

