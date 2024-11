Aplicação do ChatGPT para Windows é agora gratuita para todos os utilizadores

Depois de deixar a sua marca no Android, iOS e macOS, a OpenAI lançou finalmente a aplicação do ChatGPT grátis para Windows, completando a sua presença nos quatro sistemas operativos mais populares do mundo. Este lançamento há muito aguardado significa que os utilizadores do Windows podem agora instalar a aplicação gratuitamente.

❗ Isto elimina as restrições anteriores em que apenas os assinantes pagos podiam usufruir da aplicação através da Microsoft Store.

OpenAI torna o ChatGPT grátis para Windows

Segundo o TechRadar, a aplicação ChatGPT está agora disponível para todos utilizadores Windows. Pode fazer o download imediatamente a partir da Microsoft Store, com o ficheiro de instalação a ocupar aproximadamente 300 MB. A app oferece acesso direto ao ChatGPT sem a necessidade de abrir o browser.

Embora a funcionalidade principal da aplicação espelhe a versão Web, tê-la instalada no seu dispositivo introduz várias vantagens. Melhora a interação, a usabilidade e a velocidade, oferecendo uma experiência mais fluida. Se gostou de utilizar o ChatGPT online, é provável que ache a aplicação para computador ainda mais versátil.

Antes de instalar, certifique-se de que o seu sistema é compatível. A aplicação requer o Windows 10 versão 17763.0 ou posterior para funcionar sem problemas.

Porquê instalar a aplicação do ChatGPT no Windows?

Neste momento, pode estar a perguntar-se: "Eu já uso o ChatGPT no meu browser - qual é o objetivo da app?". Pois bem:

O facto de app funcionar fora do seu browser, permite-lhe configurar atalhos de teclado úteis para um acesso rápido. Por exemplo, ao premir "[Alt + Espaço]" pode abrir instantaneamente um pop-up para os seus prompts. Exclusivo da aplicação, existe um modo de conversa que imita um ser humano. Esta funcionalidade permite um diálogo mais fluido e contínuo e está agora acessível gratuitamente a todos os utilizadores.

Embora as restantes funcionalidades de IA da aplicação coincidam com as da versão Web, a sua maior facilidade de utilização e independência dos browsers tornam-na algo fácil de adotar.

Infelizmente, apesar de parecer que espelha a versão do macOS de várias maneiras, ainda há uma diferença notável: a versão do Windows atualmente não possui integração com aplicações de terceiros, como Xcode ou VS Code, que foi introduzido recentemente no macOS.

Essas integrações permitem que a IA auxilie nas tarefas de programação em tempo real. No entanto, é provável que seja apenas uma questão de tempo até que essa funcionalidade seja alargada para o Windows.

