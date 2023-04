Apple Watch poderá finalmente funcionar com vários iPhones e iPads

O Apple Watch é um enorme trunfo para a venda de iPhones. Isto porque desde o seu lançamento, em 2014, que a Apple o prendeu ao smartphone. Apesar de podermos emparelhar vários relógios num iPhone, o contrário não é possível. Mas isso poderá mudar.

iOS 17 + watchOS 10 = grandes novidades

Os rumores são cada vez mais em volta das muitas novidades do iOS 17 e watchOS 10. Contudo, esta relacionada com a nova política de emparelhamento do relógio pode ser muito importante... a ser verdade!

Segundo um novo rumor, se o utilizador tiver mais do que um Apple Watch, poderá emparelhá-los facilmente com o mesmo iPhone e alternar entre os relógios regularmente.

Isto cada vez faz mais sentido, dado que a própria gama está mais diversificada. Há quem durante o dia use o Ultra, e durante a noite tenha uma versão menor para monitorizar o sono, servir de despertador e até para outras ações de entretenimento.

Aliás, ajuda sempre a uma gestão também melhor da bateria e dos períodos de recarga para nunca ficar sem bateria.

Mas quando se trata do oposto, a situação é mais complicada. Por exemplo, quando alguém quer levar para um evento desportivo um iPhone mais antigo e menor, tem essa limitação porque não consegue de um momento para o outro emparelhar o seu Apple Watch com este iPhone sem ser com uma carga de trabalhos.

Assim, se o Apple Watch estiver emparelhado com o iPhone pessoal, não funcionará com o outro telemóvel.

Claro que o relógio irá à mesma recolher informações, mas não terá o emparelhamento ou receberá notificações daquele iPhone ativo no momento. Entre outras opções que ficam desligadas.

watchOS 10 pode permitir o emparelhamento com vários dispositivos

De acordo com o leaker @analyst941, que partilhou detalhes precisos sobre a Dynamic Island iPhone 14 Pro no ano passado, a Apple está a trabalhar para permitir que os utilizadores sincronizem o seu Apple Watch com mais de um dispositivo ao mesmo tempo. A informação afirma que o smartwatch funcionará com outros iPhones e até mesmo iPads e Macs.

Não é claro, no entanto, se isto significa que os utilizadores poderão configurar um novo Apple Watch com qualquer dispositivo Apple ou se o processo de configuração continuará a exigir um iPhone.

A ser verdade, há claramente boas notícias, mais ainda porque aplicações como a Saúde, deveria estar disponível em qualquer dispositivo de uso pessoal Apple. E como já se falou nesta app no iPad, tudo estará a alinhar-se nalgum ponto de verdade.