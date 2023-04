A aplicação Saúde no iOS é uma das ferramentas mais interessantes que o utilizador pode usar para agregar a sua informação de saúde e bem-estar. Ao longo dos anos, com a introdução de mais sensores a recolher dados e mais aplicações a agregar informação, este centro informativo tornou-se ainda mais importante. Como tal, no iOS 17 deverá estar disponível no iPad. Além disto, outros rumores falam em Inteligência Artificial.

Aplicação Saúde no iOS 17 ganha mais preponderância

A Apple está a expandir a sua aposta nas funcionalidades de saúde e bem-estar como parte do iOS 17 e posteriormente, de acordo com um novo relatório da Bloomberg. Com o iPadOS 17 este ano, o relatório afirma que a Apple irá lançar uma versão para iPad da aplicação Saúde pela primeira vez. Este ano, a app irá também acrescentar novas funcionalidades para "controlar as emoções e gerir as condições de visão".

Para o próximo ano, a Apple está também a trabalhar num "serviço de treino de saúde baseado em inteligência artificial", bem como numa "nova tecnologia para controlar as emoções".

A Apple está a planear uma expansão da sua atual plataforma de aplicações de saúde. O relatório de hoje diz que a aplicação Saúde chegará ao iPad este ano como parte do iPadOS 17. A aplicação Saúde no iPhone e no iPad também incluirá novas funcionalidades para gerir as condições de visão e as emoções.

Quanto à nova aplicação de journaling (diário) da Apple, que foi noticiada na semana passada pelo Wall Street Journal, o relatório da Bloomberg afirma que as funcionalidades de controlo do estado de espírito e das emoções que vão chegar à Saúde são funcionalidades separadas. O relatório descreve a app de diário como "uma extensão do serviço Find My (Encontrar) da empresa e outros recursos de localização".

No futuro, a Apple espera também utilizar tecnologia mais avançada para "determinar o estado de espírito de um utilizador através do seu discurso" e outras informações.

iPad também poderá ser um "centro de informação médica" pessoal

A esperança é que uma versão para iPad aumente a popularidade da aplicação em ambientes de cuidados de saúde, onde os tablets já fizeram incursões. A aplicação é fundamental para os esforços de saúde da empresa, servindo de repositório para os dados de fitness recolhidos pelo Apple Watch e registos de saúde externos. Serve também como portal para os utilizadores partilharem informações com os seus médicos.

As ferramentas para monitorizar as emoções e gerir as condições de visão, como a miopia, serão adicionadas à aplicação de saúde este ano. A versão inicial do rastreador de emoções permitirá aos utilizadores registar o seu estado de espírito, responder a perguntas sobre o seu dia e comparar os resultados ao longo do tempo. Mas, no futuro, a Apple espera que o iPhone possa utilizar algoritmos para determinar o estado de espírito de um utilizador através do seu discurso, das palavras que escreveu e de outros dados nos seus dispositivos.

Olhando mais para o futuro, a Apple está a desenvolver uma nova funcionalidade de treino de saúde e bem-estar baseada em IA com o nome de código "Quartz", segundo a Bloomberg.

O objetivo é "manter os utilizadores motivados para fazer exercício, melhorar os hábitos alimentares e ajudá-los a dormir melhor". A plataforma usará uma combinação de inteligência artificial e dados do Apple Watch para dar aos utilizadores sugestões sobre mudanças no estilo de vida que ajudarão a melhorar a saúde e bem-estar geral.

Não se espera que a nova plataforma de coaching seja incluída no iOS 17 ou iPadOS 17 este ano. Está atualmente planeada para o próximo ano, "mas poderá ser cancelada ou adiada".