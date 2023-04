Twitter: publicações de alcance restrito vão começar a ter rótulos

O Twitter prepara-se para mais uma novidade. Os tweets com alcance limitado devido a uma possível conduta odiosa passarão a ter indicação explicita para que os autores tenham noção daquilo que estão a publicar e eventualmente contestar a decisão.

Os utilizadores do Twitter, ao fazerem publicações, estão à espera de chegar ao maior número de pessoas, mas há publicações que não parecem ter o alcance desejado. Serão feitas alterações à rede social de forma a que o alcance restrito seja mais percetível.

Assim, quando o Twitter detetar um tweet que pode violar as políticas de "conduta odiosa", o alcance da publicação é limitado e passa a ser aplicado um rótulo que diz "Visibilidade limitada: este tweet pode violar as regras do Twitter contra conduta odiosa". A empresa planeia expandir os rótulos para incluir mais tipos de violações de políticas nos próximos meses.

Esta medida surge para que os autores das publicações que possam ter o alcance limitado tenham oportunidade de avaliar o que escreveram. Mais que isso, para que possam contestar a decisão do Twitter, caso considerem a limitação injusta.

Isto acontece porque o Twitter, segundo a informação partilhada, tem a noção de que existem publicações mal identificadas.

Assim, depois da contestação do autor, o tweet será avaliado e mantida ou retirada a restrição de alcance.