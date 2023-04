Pluto TV: A TV à borla disponível na Internet tem ainda mais canais

Já conhece a Pluto TV? Tendo em conta o título deste artigo, certamente que pensou que iríamos falar em um “serviço pirata” como tantos outros que existem… mas, na verdade, não! Se procurava um site na Internet para ver TV à borla então acabou de encontrar. Vamos conhecer o pluto.tv.

Pluto TV estreia oito canais! Saiba quais são...

Chama-se pluto.tv e é um estilo de TV do futuro que nos permite ver imensos canais à borla. Este serviço tem recebido vários elogios dos mais diversos canais informativos tecnológicos e não é para menos.

Na pluto TV estão disponíveis vários canais que estão organizados por várias categorias: Notícias, Desportos, Drama, Música, etc. A Interface é bastante intuitiva e o mais fantástico é a qualidade com que o vídeo é apresentado.

Além da versão web, a pluto.tv tem disponíveis aplicações para Windows, Mac, Apple TV, AndroidTV, Roku, Android, etc que permitem, por exemplo, uma ainda melhor qualidade de vídeo, carregamentos mais rápidos, etc. Experimentem!

Com a recente atualização, a Pluto TV passou a estrear oito canais, como são exemplo, o MacGyver, Tartarugas Ninja e Baby Shark. Mas está também disponível a NCIS (20 temporadas), CSI: Miami, The Drew Barrymore Show, etc.

De referir que o serviço não está disponível em Portugal, mas podem sempre usar uma VPN, como, por exemplo, a VPN do Opera.

Pluto TV