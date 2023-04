A chegada do ChatGPT à Internet veio colocar alguns reguladores em alerta, como aconteceu em Itália. Mais do que o serviço em si, o problema está na forma como os dados recolhidos são usados. Depois do seu bloqueio em Itália, o ChatGPT voltou ao país e pode novamente ser usado, revelou a OpenAI.

ChatGPT já pode ser usado em Itália

Foi em março deste ano que o regulador italiano colocou o ChatGPT em pausa no país. Com uma proteção grande sobre a privacidade e a utilização dos dados dos utilizadores, exigiu que este serviço cumprisse algumas regras básicas para poder ser usado em Itália.

A data limite para que as alterações fossem realizadas era o dia 30 de abril, algo que foi cumprido na íntegra. Assim, e como pode ser visto, a proibição foi removida e o serviço está novamente disponível no país. Muitos utilizadores já mostraram isso mesmo com imagens de acesso e novas notificações.

Para conseguir este levantar do bloqueio, a OpenAI adicionou algumas correções que conseguiram eliminar todas as preocupações das autoridades de Itália. Falamos dos métodos de treino de IA da possibilidade de estarem a violar RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) da União Europeia.

we’re excited chatgpt is available in again! — Sam Altman (@sama) April 28, 2023

OpenAI banido por falhas na privacidade

Enquanto trabalhavam na implementação das novidades, as autoridades ordenaram que a OpenAI parasse de processar as informações pessoais. Além disso, e enquanto investigavam também a possível violação de dados, o serviço esteve suspenso.

Assim, e como já pode ser visto, os utilizadores em Itália e no resto da UE, podem controlar se os seus dados são ou não usados para alimentar o ChatGPT e a sua IA. Ao mesmo tempo, podem também exportar os seus dados e pedir que os mesmos sejam removidos do serviço.

Esta é uma mudança importante e que poderá eliminar problemas no futuro. Para além da Itália, outros países ponderavam bloquear este serviço, com a mesma preocupação de violação de privacidade e recolha de dados dos utilizadores.