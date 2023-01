O eSIM não é uma novidade para a Google e o Android tem já suporte para esta tecnologia nos smartphones de vários fabricantes. Sendo este o futuro, a gigante das pesquisas está a apostar forte em criar novas ferramentas essenciais.

Uma delas estará para chegar em breve e vai permitir migrar um eSIM entre smartphones Android. A ideia é tornar este processo simples, rápido e sem depender da intervenção do utilizador. Será uma novidade para breve no Android 13 e assim ser massificada entre este sistema.

Sendo um cartão virtual, o eSIM traz alguns desafios para os utilizadores dos smartphones. Deixa de ser possível trocar o cartão entre equipamentos, como tantas vezes era feito de fora rápida e direta. Requer agora algumas mudanças e até as vezes contacto com os operadores.

A Google quer mudar isto e prepara para o Android uma novidade. Esta vai permitir transferir um eSIM de forma simples e rápida, com este se processo se quer e se espera que seja feito. Os trabalhos nesse sentido estão iniciados e podem até já ser vistos.

