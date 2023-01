Eletricidade: É cliente EDP Comercial? A sua fatura vai baixar

Se é cliente EDP Comercial então há uma boa notícia. Segundo a empresa, depois de analisadas as Tarifas de Acesso às Redes publicadas pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) e uma vez que as condições tarifárias finais são diferentes das anunciadas na proposta de outubro, a EDP Comercial decidiu fazer uma redução no seu tarifário.

A redução será de 2,5%.

Preços da EDP Comercial na eletricidade baixam a partir de hoje

Assim, “para efeitos de comparação com as variações que têm sido anunciadas por outros comercializadores do mercado, a EDP Comercial vai descer a energia em 2,5% a partir de hoje, 11 de janeiro”.

Em novembro de 2022, a empresa tinha anunciado que em janeiro de 2023 deste iria aumentar em média as faturas dos seus clientes em 3%. No entanto, o valor acabou por baixa 2,5%.

A maioria dos fornecedores de energia elétrica do mercado livre anunciaram uma descida das suas tarifas para 2023, enquanto a EDP Comercial comunicou um aumento de 3% do preço. Agora, [a empresa] muda de posição. “Assim, para efeitos de comparação com as variações que têm sido anunciadas por outros comercializadores do mercado, a EDP Comercial vai descer a energia em 2,5% a partir de hoje, 11 de janeiro”, diz a empresa.

A informação foi obtida pelo jornal Expresso, que teve acesso a uma das comunicações que vai ser distribuída aos clientes a partir de hoje.