Chave Móvel Digital: a funcionalidade do CC que muitos não usam

O Cartão de Cidadão já não serve apenas para identificação. Há uma funcionalidade pouco usada, que pode poupar horas todas as semanas aos portugueses. Já conhece a Chave Móvel Digital?

Associada ao cartão está a chamada Chave Móvel Digital (CMD), um sistema que liga o seu número de telemóvel à identidade civil e permite autenticar-se online e assinar documentos com validade legal.

Na prática, isto significa que pode entrar em serviços como o Portal das Finanças, Segurança Social Direta ou SNS24, mas também à Caixa Geral de Depósitos ou Millenium, sem precisar de leitores de cartões ou deslocações físicas.

Chave Móvel Digital: Adeus papeladas e filas

Uma das maiores vantagens está na assinatura digital. Com a CMD, pode assinar contratos, declarações ou PDFs diretamente no computador ou smartphone, com o mesmo valor legal de uma assinatura feita à mão.

Com esta funcionalidade, o Cartão de Cidadão tem uma dimensão digital, permitindo tratar de inúmeros serviços sem sair de casa, algo que acompanha a crescente digitalização da administração pública.